Toàn cảnh lễ tang Hoàng tế Philip: Nữ hoàng Anh cô độc nhiều lần rơi nước mắt, Thái tử Charles bật khóc đưa tang cha, hàng trăm người dân tiếc thương

Vào chiều 17/4 (giờ địa phương), tang lễ của Hoàng tế Philip đã được cử hành trang trọng theo đúng tâm nguyện của người đã khuất. Các thành viên hoàng gia và những người tham dự đều có mặt từ rất sớm. Lễ tang bắt đầu khi chiếc Land Rover được thiết kế riêng chở linh cữu Hoàng tế Philip di chuyển tới Nhà nguyện St. George với sự tháp tùng của các lực lượng quân đội và các thành viên hoàng gia Anh.

Linh cữu của Hoàng tế Philip được phủ cờ và đặt chiếc mũ hải quân cùng thanh kiếm của ông. Nữ hoàng Anh đã tự tay chọn hai loại hoa hồng và hoa loa kèn trên quan tài của người chồng quá cố, trong đó hoa hồng biểu thị cho tháng 6, tháng sinh của Hoàng tế Philip.

Chiếc xe Land Rover chở linh cữu Hoàng tế về nơi tổ chức tang lễ.

Quan tài của Hoàng tế Philip phủ cờ và đặt trên đó là chiếc mũ hải quân cùng thanh kiếm của ông.

Thái tử Charles dẫn đầu đoàn đưa tang Hoàng tế Philip tới Nhà nguyện St George trong Lâu đài Windsor. Ông đã bật khóc khi đi sau quan tài của cha mình. Trước đó, Thái tử Charles cho biết ông và gia đình nhớ cha "rất nhiều" và cũng rất cảm kích trước sự chia sẻ của mọi người.

Anh em Hoàng tử William và Harry đi ngang hàng cùng em họ Peter Phillips (giữa) trong đoàn đưa tang ông nội. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai anh em kể từ sau cuộc gặp cuối cùng của họ tại sự kiện chung hồi tháng 3 năm ngoái.

Thái tử Charles xúc động khi dẫn đầu đoàn đưa tang.

Anh em Hoàng tử William - Harry lần đầu tiên chạm mặt nhau sau hơn 1 năm xa cách.

Nữ hoàng Anh ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen di chuyển phía sau đoàn đưa tang. Bà được trông thấy lau nước mắt khi ngồi trong xe. Khi tới Nhà nguyện, Nữ hoàng bước xuống và lại gần linh cữu của người bạn đời. Tại đây bà đã dành ít phút để nói lời tiễn biệt với người chồng đã gắn bó với bà suốt 73 năm qua.

Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và dựa theo những quy tắc chống dịch ở Anh, chỉ có 30 người được tham dự lễ tang bên trong Nhà nguyện, các thành viên hoàng gia Anh ngồi cách xa nhau khi cử hành tang lễ cho Hoàng tế Philip.

Nữ hoàng Elizabeth II mang khẩu trang, ngồi một mình và giữ khoảng cách với người tham dự. Bà được trông thấy lau nước mắt khi lễ truy điệu của chồng diễn ra. Hình ảnh Nữ hoàng cô độc ngồi một góc nhìn người bạn đời ra đi mãi mãi khiến dư luận xót xa.

Nữ hoàng Anh ngồi trong xe đi theo sau đoàn đưa tang.

Linh cữu được đưa đến Nhà nguyện.

Tang lễ Hoàng tế Philip diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động.

Nữ hoàng Anh ngồi cô độc một mình.

Tang lễ diễn ra gần 1 tiếng, sau đó quan tài của Hoàng tế Philip được hạ xuống hầm mộ hoàng gia bên trong Nhà nguyện St George. Theo New York Times, hàng trăm người Anh đã tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham hôm 17/4 để trực tiếp thể hiện sự kính trọng của họ với Hoàng tế Philip. An ninh trước đó cũng đã được thắt chặt để đảm bảo an toàn.

Rất đông người dân tập trung ở bên ngoài Lâu đài Windsor để theo dõi tang lễ.

Nguồn: Daily Mail