Tô phở ăn sáng tưởng bình dân nhưng có hẳn "phiên bản" biến tấu cao cấp hơn trăm triệu vì được làm từ những nguyên liệu "siêu đắt đỏ" này

Phở là một món ăn đặc trưng của Việt Nam nhờ hương vị hoàn hảo của sợi phở, nước lèo ăn kèm với các loại thịt, rau thơm. Hương vị của nó thu hút một số lượng lớn người yêu thích ẩm thực trên toàn thế giới.

Qua bàn tay khéo léo của những người đầu bếp tài hoa, món phở bình dân không chỉ đơn giản mà được nâng tầm thành một món ăn sang trọng với những nguyên liệu cao cấp nhất.

Phở AnQi: Hơn 115 triệu đồng

Phở AnQi được coi là loại phở đắt nhất hành tinh với giá khoảng 5.000 USD (hơn 115 triệu đồng) cho một tô. Món ăn này được đưa vào thực đơn ẩm thực tinh tế của một nhà hàng chuyên về món Việt tại Mỹ có tên gọi House of An. Giá trị của Phở là do nguyên liệu đắt tiền được sử dụng.

Phở AnQi là một món ăn xa xỉ được làm từ các nguyên liệu như tôm hùm xanh, thịt bò wagyu A5 (loại thịt bò Kobe cao cấp nhất), nấm cục Alba trắng, nước dùng, gan ngỗng, giá đỗ tự trồng. Các loại nguyên liệu chính như thịt bò wagyu và nấm cục Alba là một nguyên liệu quý hiếm trên thế giới.

Theo CulinaryScoop, một kỹ thuật ẩm thực phân tử sẽ được sử dụng để tạo ra món sợi phở từ thịt tôm hùm xanh rất hiếm và đắt tiền. Trang trí trên món ăn sẽ là nấm cục đắt đỏ nhất trên thế giới là nấm cục Alba trắng.

Thay cho nước dùng truyền thống sẽ là nước gan ngỗng cao cấp, một loại nước kho có hương vị đậm đà và thường được làm nước dùng cho các món súp của phương Tây. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giá đỗ và húng quế thường được trang trí trong các món phở.

Ngoài bát phở AnQi cao cấp "đắt xắt miếng" này, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng thêm 4 phiên bản phở có giá bán cao được ghi nhận với sự biến tấu và thu hút người tiêu dùng. Các bát phở này cũng gây thú vị bởi hương vị và những nguyên liệu được sử dụng.

2. Phở bò: 2,3 triệu

Một trong những tô phở bò đắt nhất được phục vụ tại một nhà hàng ở đường Tôn Thất Đạm, quận 1, Sài Gòn còn không nằm trong thực đơn của nhà hàng này.

Nếu muốn được thưởng thức hương vị của món ăn này, khách hàng phải đặt món trước một ngày và có số lượng phục vụ nhất định. Phải chuyển trước 50% tiền bát phở tức 50 usd (gần 1,2 triệu đồng) bởi nước phở phải được ninh trong 12 tiếng và nhà hàng chỉ phục vụ bát phở khi có yêu cầu của khách hàng.

Không như những tô phở thông thường, bát phở bò trị giá 2,3 triệu đồng này có tới 7 loại thịt gồm bò viên, gân bò thái mỏng, bắp bò, nạm bò, diềm thăn bò và thịt bò Angus. Tất cả đều thuộc hàng thượng hạng, được chọn lọc và nhập từ Mỹ. Bánh phở được làm thủ công hoàn toàn nên có độ tươi và ngấm nước lèo.

Ngoài ra, tô phở còn sử dụng cả thịt bò Wagyu và nấm Truffle, một loại nấm đắt nhất thế giới, có giá khoảng 3.000 - 4.000 usd/kg (khoảng 70 đến hơn 90 triệu đồng), thậm chí nấm Truffle trắng có giá đắt hơn lên tới 7.000 usd/kg (hơn 160 triệu đồng).

3. Bát phở "chọc trời": 930.000 đồng

Nếm một bát phở “chọc trời” trong một tòa nhà cao nhất Việt Nam là trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà bạn không bao giờ muốn bỏ lỡ. Hai trong số những nguyên liệu đắt nhất của tô là đuôi bò Úc và thịt bò Wagyu, bánh phở và rau gia vị.

Giá trị của tô phở này không chỉ nằm ở các thành phần của nó mà là vị trí đắc địa của nhà hàng, nơi mang đến cho thực khách tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

Hiện tại, bát phở "chọc trời" đang được phục vụ tại tòa tháp cao nhất Đông Nam Á, Landmark 81 SkyView tại Sài Gòn.

4. Phở bò Kobe: 850.000 đồng

Phở bò Kobe được xem là món phở chuyên phục vụ cho giới thượng lưu. Món phở này có tại khách sạn Vườn Thủ đô (Láng Hạ, Hà Nội).

Lúc mới ra mắt, món ăn này được niêm yết giá là 750.000 đồng cho một bát phở bò Kobe gyu "5" và 500.000 đồng cho một bát phở bò Kobe "M". Sau một thời gian, nhà hàng thông báo tăng giá tương ứng với hai bát phở kể trên là từ 750.000 đồng lên 850.000 đồng và từ 500.000 đồng lên 650.000 đồng.

Bát phở có giá đắt như vậy bởi nguyên liệu trong bát phở được sử dụng là thịt bò Kobe cao cấp của Nhật Bản.

5. Phở tái lăn: 180.000 đồng

Với giá là 180.000 đồng/bát, tô phở tái lăn này vẫn là quá khiêm tốn so với những tô phở "đắt đỏ" khác có mặt trong danh sách này. Được mang từ Việt Nam sang Nhật Bản, do đích thân chủ quán phở nổi tiếng đất Hà Thành đứng bếp, phở tái lăn tại Nhật Bản thu hút lượng thực khách khá lớn ngay trong những ngày đầu mở cửa hàng.

Giá trị của bát phở này đắt gấp 3 lần so với tô phở tái lăn bình thường ở cửa hàng gốc nằm trên phố Lò Đúc (Hà Nội) với giá là 60.000 đồng/bát. Thế nhưng, bán tại đất nước đắt đỏ như Nhật Bản thì giá thành này không quá khó để chấp nhận.