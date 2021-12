Tố My và ekip bị ong tấn công khi quay MV, 3 người phải nhập viện cấp cứu

Sau thời gian ấp ủ, Tố My đã chính thức hé lộ về MV mới mang tên "Em mình ơi", đánh dấu sự trở lại của mình sau nhiều tháng im ắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương, do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hòa âm phối khí, nằm trong Album "Cửu Long tình" chuẩn bị phát hành của cô.

Cảnh quay vào ban đêm khiến các nhân viên trong ekip sản xuất của Tố My bị ong đốt đến mức nhập viện.

Tố My tiết lộ MV được quay liên tục trong 48 tiếng và cô chỉ được nghỉ ngơi trong khoảng 3 giờ đồng giờ. Đáng nói, trong lúc ghi hình MV tại một cù lao ở Quận 9 (TP.HCM), ekip đã gặp một sự cố hy hữu.

Tố My nói: "Có lẽ đây là MV đáng nhớ nhất từ trước tới giờ với My bởi lẽ ngoài sự vất vả, quay ngày quay đêm ra, My còn trải qua một ám ảnh kinh hoàng chắc cả đời không quên được. Ngày đầu tiên bấm máy tại một khu nhà vườn ở quận 9, đang trời quang mây tạnh thì bỗng nhiên ở đâu ra cả tổ ong hàng ngàn con ong ập xuống cắn mọi người trong ekip. Thương nhất là cô phục trang, một bạn quay hậu trường và phụ huynh của một bé đóng trong MV bị ong đốt nặng quá phải nhập viện cấp cứu, lúc đó thật sự My hoảng quá không làm gì được luôn. May mà tất cả mọi người đều không quá nguy kịch. Vậy là hôm đó bị trễ tiến độ nên bị dồn qua ngày hôm sau quay đến 7 giờ sáng mới nghỉ".

Tố My cho biết ngoài 3 người bị ong đốt nặng phải nhập viện, trong đoàn còn có nhiều người bị ong tấn công. Bản thân cô cũng có vài vết đốt sau lưng nhưng may mắn không bị ảnh hưởng nhiều. Sau sự cố này, nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành xong MV và chăm lo cho những thành viên không may gặp tai nạn.

Cô cũng bày tỏ sự cảm kích của mình với ekip: "Để có được sản phẩm lần này My vô cùng biết ơn bao nhiêu công sức, sự tâm huyết và hy sinh của bao người trong ekip dành cho MV. Thương mọi người nhiều lắm lắm. Mong sản phẩm ra mắt được quý khán giả yêu thương và đón nhận".