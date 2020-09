Ở thời thế hệ 6x hay 7x, khi mà các cuốn vở bài tập chưa phát triển rầm rộ như hiện tại thì việc đi học không phải là nhét cả chục cuốn sách vào balo rồi ì ạch mang đến trường chiến đấu cho một ngày căng thẳng. Đó là vài cuốn sách giáo khoa với cây viết và mấy cuốn vở là đủ hành trang cho mỗi người chinh chiến thành anh tài rồi.

Thời ấy, những bài tập vẽ hình như môn Sinh học hay Công nghệ thì học sinh cũng không có cả bộ bút đủ sắc màu từ bút bi đến bút nước, bút chì các loại mà thường chỉ có một chiếc bút máy hiệu Trường Sơn để xử lý gọn ghẽ những bài tập khó nhằn đó.

Những tưởng thời thế khó khăn thì việc học hành sẽ bị ảnh hưởng, nhưng thế hệ những bậc phụ huynh mấy chục năm về trước lại khiến học trò thời nay nể phục không biết bao nhiêu lần.

Mới đây, một nữ sinh 13 tuổi ở Cai Lậy, Tiền Giang đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại cuốn vở Sinh học lớp 8 của mẹ mình từ 35 năm về trước. Điều đáng chú ý không phải là lượng kiến thức cô ghi lại mà chính là những bức vẽ sắc nét như in mô tả các bài học có trong sách giáo khoa khiến nhiều người choáng ngợp vì sự tỉ mỉ của người vẽ.

Mô tả hình ảnh tim mổ dọc mà chuẩn chỉnh như hình in trong sách.

Nhìn từng chấm tròn nhỏ li ti kia đủ thẩy sự kiên nhẫn vô biên của phụ huynh ngày xưa như thế nào rồi.

Có ai tin được đây là những bức vẽ tay bằng bút mực không cần vẽ trước bằng chì không?

Được biết, chủ nhân của cuốn vở này là cô Thúy, hiện đang sinh sống cùng gia đình ở Cai Lậy, Tiền Giang. Người đăng những bức ảnh này là con gái cô - bạn Việt Tú.

Chia sẻ về mẹ, bạn Tú cho biết: "Mẹ kể là hồi đó mẹ làm lớp phó học tập, vẽ đẹp nên thường xuyên giúp các bạn cùng lớp làm bài tập toán rồi vẽ hộ các bạn luôn. Giờ xem lại em không thể tin được mới lớp 8 mà mẹ đã vẽ hình đẹp như sách in thế này. Mẹ cũng học giỏi nhất là môn Toán và môn Sử nhưng do gia đình không có điều kiện nên mẹ chỉ học đến lớp 12 rồi nghỉ làm thợ may. Có lần, em cũng hỏi mẹ là nếu được đi học tiếp thì mẹ muốn làm nghề gì thì mẹ chọn làm giáo viên để dạy được nhiều học sinh giỏi hơn".

Chân dung hồi còn trẻ của cô Thúy - chủ nhân những bức vẽ đỉnh cao trong cuốn vở này.

Việt Tú hiện tại đang là học sinh của trường THCS Tam Bình, bạn cũng sở hữu khả năng vẽ vời cực đỉnh cao từ mẹ mình. Mới ở tuổi 13 nên Việt Tú vẫn đang định hướng cho bản thân để tìm ra con đường phù hợp cho chính mình. Em cũng chia sẻ rằng: "Mẹ là một hình mẫu chăm chỉ mà em luôn muốn noi theo, nhất là trong học tập. Mẹ cũng thường xuyên khuyên bảo em rằng giờ có điều kiện thì phải cố học cho tốt, học những thứ mình thích để sau này giúp ích cho bản thân và cuộc đời".

Ngay khi bài chia sẻ được đăng lên mạng xã hội đã thu về gần 50 nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều học sinh bày tỏ sự kinh ngạc cũng như khâm phục vô cùng vì sự chỉn chu, kiên nhẫn và tài năng của người mẹ này. Có bạn cũng bồi hồi nhớ lại ngày xưa đi học cũng có bài tập vẽ như này nhưng thường "ăn" điểm kém vì vẽ ẩu và chẳng đúng hình mô tả chút nào.

Cuối cùng có bạn bình luận thay lời nhiều người không dám thú nhận rằng: "May là sinh vào thời nay chứ ở thời xưa chắc khóc thét lên rồi, đúng là các bậc phụ huynh lúc nào cũng là cao thủ".