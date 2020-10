Tố khách bom hàng, cô gái không ngờ bị chỉ trích ngược, hội bán hàng online tẩy chay vì "làm dâu trăm họ mà thái độ như mẹ thiên hạ"

Trong thời công nghệ 4.0, hình thức mua sắm trực tuyến đã không còn xa lạ với nhiều người. Chỉ cần có 1 chiếc smartphone trên tay, khách hàng có thể mua mọi thứ mình cần mà không phải đi ra cửa hàng tốn thời gian, công sức.

Và cũng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các trang bán hàng online cũng mọc lên "như nấm sau mưa". Bên cạnh đó là những người buôn bán nhỏ lẻ, nhận đặt đồ cho khách từ những trang bán hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, kiểu bán hàng nào cũng có những yếu điểm của nó. Bán hàng online không phải đơn hàng nào cũng thành công như mong đợi. Có nhiều khách chỉ đặt cho "sang" khi giao hàng thì gọi điện không bắt máy, mạng xã hội thì chặn hết. Có những đơn hàng lại bị thất lạc do bên vận chuyển,... Gặp những tình huống như thế thì ai cũng cảm thấy tăng xông.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp người bán hàng bị khách từ chối nhận hàng chỉ vì không khéo léo, dễ nóng giận, quy chụp. Đơn cử như mới đây, một cô gái có tên là C. đã đăng đàn tố khách hàng của mình trả treo, bùng hàng. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ bài đăng, mọi người lại quay ngược chỉ trích C. mới là người có lỗi lớn nhất. Chính cô mới là người khiến món hàng của mình bị khách từ chối nhận.

Bài đăng thanh minh của C. sau khi bị chỉ trích, nhưng nó vẫn không hề làm giảm thái độ của mọi người khi đánh giá về vụ việc.

Cụ thể, một khách hàng có tên là P. đã đặt áo của C. Ngày đặt hàng là 6/8. Tuy nhiên do gặp trục trặc trong khâu vận chuyển nên món hàng bị delay đến đến tận ngày 8/10. C. cũng đã thông báo việc này cho P. và được cô đồng ý chờ đợi nhận hàng. Tuy nhiên khi hàng về thì C. nhắn tin, gọi điện facetime cho P. 3 ngày liền nhưng không có hồi âm. Nghĩ P. đã bùng hàng mình nên C. đăng đàn bóc phốt.

C. đã thông báo cho khách về món hàng bị chậm trễ ngày giao do gặp trục trặc trong khâu vận chuyển.

Khách hàng chưa kịp trả lời tin nhắn, C. đã cho rằng họ bùng hàng và đăng đàn bóc phốt.

Ngay khi thấy bài đăng của C. tố mình bom hàng, vị khách kia đã liên lạc lại với cô và cho rằng C. vô lý. Bởi P. đã chờ đợi cô giao hàng hơn 2 tháng, vậy mà có 3 ngày cô chưa kịp trả lời tin nhắn thì C. đã vội vã đăng bài.

Còn C. thì cho rằng chẳng có ai bận bịu không kiểm tra tin nhắn trong 3 ngày liên tiếp được. Hơn nữa cô liên tục gọi và nhắn tin, tài khoản của P. vẫn hiện đèn xanh, nghĩa là P. vẫn đang online thì không có cớ gì mà để trôi tin nhắn được.

Lời qua tiếng lại, cuối cùng vị khách tên P. đã quá tức giận và chốt lại 1 câu: "Tớ không lấy hàng nữa đấy. Tớ mua hàng chứ không phải xin của bạn. Cút".

Hai bên lời qua tiếng lại cuối cùng P. không lấy hàng nữa.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Tuy nhiên đa phần mọi người lại chỉ trích C. đã quá nóng vội trong trường hợp này. Vị khách P. kia đã đồng ý chờ hàng và cũng đã gửi địa chỉ giao hàng. C. đã sai sót trong vấn đề không kiểm tra lại kĩ thông tin của khách. Hơn nữa, khách đã chờ mình 2 tháng thì được, C. mới chờ khách trả lời có 3 ngày đã xồn xồn cho rằng họ "bom" hàng.

Cái lý cô đưa ra rằng đã đồng ý nhận hàng chậm thì phải nhận cũng chưa thuyết phục. Khách hàng P. cũng chưa có biểu hiện nào là bùng hàng. Có thể họ bận thật sự và không có thời gian quan tâm hết tin nhắn.

Nhiều người còn đứng về bên P. chỉ trích C. rằng: "Là tôi thì tôi cũng không nhận hàng nữa, làm dâu trăm họ mà giọng như mẹ thiên hạ". Dân mạng cho rằng chính thái độ nóng vội của C. đã làm cô bị khách hàng từ chối nhận món đồ. Thậm chí có nhiều người cùng bán hàng online cũng không đồng tình với hành động này của C.: "Bạn đừng nói là dân bán hàng qua mạng nhé, bọn mình không thế đâu, mình không mong muốn hàng bị giao chậm, khách hàng cũng vậy. Nhiều khi hàng order bị giữ mãi không nhận được, đến khi hàng về gửi cho khách, khách không lấy nữa mình vẫn phải vui vẻ đem thanh lý. Nghề này khó lắm bạn ơi".

Hiện C. đã xóa bài đăng trước nhiều chỉ trích của mọi người.