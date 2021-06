Tổ chức Động vật châu Á lên tiếng vụ giải cứu chú chó pitbull còn lại trong vụ cắn chết người, tấn công chủ ở Long An: "Chưa thể giải cứu được chú chó cái, phải đợi vụ án kết thúc!"

Thông tin về 2 chú chó pitbull cắn chết người và tấn công chủ ở Long An vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Sau khi chú chó pitbull đực bị xử bắn tại chỗ thì hàng loạt bài đăng kêu gọi cứu chú chó cái được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Chú chó đực bị bắn tại chỗ (trái) và chú chó cái còn lại hiện được chủ giữ lại.

Nhận được thông tin, Tổ chức Động vật châu Á mới đây đã lên tiếng, đồng thời thực hiện chiến dịch "giải cứu" chú chó pitbull cái.

Trao đổi với chúng tôi đại diện tổ chức này cho biết hiện tại chú chó pitbull cái đã được trả về gia đình dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

"Bên Tổ chức Động vật châu Á đã liên lạc trực tiếp với Cơ quan công an Long An, Chi cục Kiểm lâm Long An. Vấn đề giải cứu chú chó cũng rất khó vì hiện nó đang là tang vật của một vụ án, chỉ giải quyết khi vụ án kết thúc. Bên mình đã làm công văn gửi đến công an huyện Thủ Thừa Long An và Chi cục Thú y Long An để tránh việc cá thể chó này bị thiêu huỷ. Đồng thời, cũng đề xuất được tài trợ toàn bộ tiền vận chuyển chú chó đi nơi khác nếu như gia đình không có điều kiện nuôi".

Nhiều thông tin giải cứu chú chó pitbull cái xuất hiện trên mạng xã hội.

Được biết, ngoài những người kêu gọi giải cứu chú chó cái này, một số người khác cũng đặt ra vấn đề về quá trình giải cứu chú chó cái này, liệu có đảm bảo được an toàn cho những người xung quanh?

"Chú chó pitbull này khá căng thẳng cũng như là giống chó giữ nên toàn bộ quá trình nhận nuôi hoặc nếu giải cứu được thì sẽ được đảm bảo an toàn", đại diện Tổ chức Động vật châu Á nói.

Nói về quyết định xử bắn chú chó được lan truyền trên mạng xã hội trước đó, đại diện Tổ chức Động vật châu Á khẳng định hoàn toàn không có chuyện công an huyện Thủ Thừa yêu cầu bắn chú chó cái này.

"Bên mình đã liên lạc và được biết họ không đề nghị bắn chết, họ chỉ giữ lại là đảm bảo an toàn thôi. Còn lại các thông tin chú chó bị đề nghị bắn chết trên mạng là không đúng".