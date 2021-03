Tố bạn trai cũ là cha của 2 con sinh đôi mà không chịu nuôi, người phụ nữ nhận kết quả bẽ bàng đến khó tin, chuyện thật mà cứ như đùa!

Những ngày gần đây, bộ phim truyền hình "Hướng dương ngược nắng" đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Câu chuyện về dòng máu, cha đẻ của 2 nhân vật chị em Minh - Trí gây ngỡ ngàng cho nhiều người bởi rõ ràng họ là chị em sinh đôi mà tại sao lại chung mẹ nhưng khác bố. Sự thật kỳ quặc này khiến một số khán giả phải lắc đầu "đúng là phim, chỉ có trong phim mới thế!". Tuy nhiên, thực tế thì cái "sự phi lý" lại hoàn toàn có thật và khoa học cũng chứng minh được nó thực sự có thể xảy ra.

Ở Mỹ, một câu chuyện chị em sinh đôi "cùng mẹ khác cha" trong chương trình truyền hình thực tế "The Maury Povich Show" với nội dung "You're Not The Father" từng khiến bản thân người tham gia, người dẫn chương trình và cả khán giả đều phải ngỡ ngàng, choáng váng...

Người dẫn chương trình truyền hình thực tế "The Maury Povich Show" - Maury Povich.

Năm đó, người mẹ đơn thân Regina đã liên hệ với chương trình của Maury Povich để cố gắng chứng minh rằng bạn trai cũ của cô - Eric là cha của cặp song sinh và buộc anh ta phải có trách nhiệm với các con. Theo thể lệ, chương trình sẽ đi xét nghiệm ADN để xác định chính xác xem những người đàn ông bị tố cáo có thực sự là cha của đứa trẻ hay không. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, người dẫn chương trình Maury Povich sẽ tuyên bố "You're the father" (Đứa trẻ là con anh) hoặc "You're Not The Father" (Đứa trẻ không phải là con anh).

Regina là người mẹ đầu tiên trong chương trình phát hiện ra rằng các con sinh đôi của cô có 2 người cha khác nhau.

Tương tự, với trường hợp của Regina, Maury Povich vẫn giữ vai trò "người đưa tin" ấy. Thế nhưng, khi Povich đọc kết quả DNA và thông báo rằng Eric chỉ là cha của 1 trong 2 đứa con sinh đôi của Regina, bản thân người phụ nữ và khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Còn Eric, anh ta tỏ rất bình thản như thể: "Tôi thừa biết rồi, có gì mà phải ngạc nhiên".

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra trong chương trình vào năm 2008. Nhân vật chính là cô Alejandrina (19 tuổi) và bạn trai cũ, Jose.

Alejandrina mang theo 2 cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh đến chương trình của Maury Povich khóc lóc, than thở rằng gã bạn trai cũ tên Jose của cô không chịu chu cấp tiền nuôi con nên cô phải lên truyền hình vạch trần bộ mặt "quất ngựa truy phong" của gã và đòi công bằng cho bản thân.

2 em bé Jayla (trái) và Julius có 2 người cha khiến chúng trở thành anh em sinh đôi nhưng cùng mẹ khác cha.

Cô nàng cũng khẳng định rằng trong thời gian quen Jose mình không quan hệ tình dục với ai khác. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN đã "tố cáo" Alejandrina vì Jose chỉ là cha đẻ của 1 trong 2 đứa trẻ, đứa còn lại là con của ai thì có khi chính Alejandrina cũng không hay. Điều này khiến Jose vui mừng đến nỗi anh ta không giấu được cảm xúc mà nhảy cẫng lên.

MC Maury Povich nói: "Tôi muốn giải thích về tình huống này. Nó đã xảy ra trước đây trong chương trình này với một cặp anh em sinh đôi "cùng mẹ nhưng khác cha". Chưa đến 1% các cặp song sinh khác cha như vậy. Vô cùng hiếm thấy".

Jose giơ 2 tay như thể "ăn mừng chiến thắng" vì anh chỉ là cha của 1 trong 2 đứa trẻ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, trong một số trường hợp hiếm hoi khi các cặp song sinh khác cha, khi điều này xảy ra, nó được gọi là siêu sinh sản dị dưỡng, xảy ra khi hai hoặc nhiều trứng của phụ nữ được thụ tinh bởi những người đàn ông khác nhau trong cùng một thời kỳ rụng trứng.

Trước khi kết quả được công bố, Alejandrina đã cam đoan rằng cô không quan hệ tình dục với ai khác khi ở cùng Jose và đã rơi nước mắt khi sự thật được phơi bày. Jose quay sang chỉ trích người yêu là "gái ăn chơi". Jose cho biết anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa trẻ là con đẻ của anh trong khi Povich nói với Alejandrina rằng họ sẽ làm một xét nghiệm quan hệ cha con khác nếu cô có thể chỉ ra tên của cha đứa con còn lại.

"You are not the father" (Anh không phải là cha đứa bé) chính là một phần nội dung "bá đạo" thuộc chương trình truyền hình Mỹ - "The Maury Povich Show". "The Maury Povich Show" được xếp vào dạng talkshow "lá cải" ra đời tại Mỹ từ năm 1991. Chương trình khai thác nhiều chủ đề gây nhức nhối trong xã hội như mang thai ở trẻ vị thành niên, bạo hành gia đình, chuyển giới, bệnh béo phì, bạo lực – bắt nạt học đường và nội dung "đặc sản" trong những năm gần đây chính là xác định nhân thân. Khách mời tham dự chương trình đa phần là những người mẹ/ông bố đơn thân đi tìm bố hoặc mẹ cho con của mình. Họ nhờ vào công nghệ xét nghiệm ADN để "tố" những kẻ ngoại tình hoặc vô trách nhiệm bỏ rơi con cái. Trong hầu hết các trường hợp, người bị buộc tội sẽ đưa ra nhiều lý do tại sao đứa trẻ không thể liên quan đến mình. Khi có kết quả xét nghiệm ADN, chính MC chương trình Maury sẽ là người thông báo tới người đàn ông bị cáo buộc: "Anh chính là cha đứa bé!" hoặc "Đứa bé không phải là con anh". Trong tích tắc, "người cha" nhảy cẫng lên vui mừng vì không phải... cha đứa bé, những người mẹ gục đầu nức nở khi kết quả được công bố. Sau hơn 20 mùa phát sóng, "The Maury Povich Show" đã chứng kiến rất nhiều trường hợp thú vị từ các vị khách mời. Tuy chương trình đã "vén màn sự thật" cho khá nhiều cặp đôi, thu hút sự quan tâm của lượng lớn khán giả nhưng vẫn nhận không ít chỉ trích vì thiếu tính nhân văn, không phù hợp với văn hóa đại chúng vì loạt hình ảnh "cãi nhau tay đôi" của các cặp đôi ngay trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, việc những người đàn ông nhảy cẫng lên khi được tuyên bố "vô tội" cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý những đứa trẻ.

Nguồn: Daily Mail