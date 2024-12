Tizi "sáng ra đã rửa mặt bằng nước mắt", Đích Lép bất ngờ bị gọi tên

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Tizi (Nguyễn Việt Trúc, sinh năm 1995) gây chú ý khi chia sẻ chuyện “mới sáng đã rửa mặt bằng nước mắt” vì câu chuyện tình yêu của ba mẹ khiến cô xúc động.

Tizi chia sẻ hình ảnh tin nhắn của ba với cô khi mẹ buồn, ba đã đưa mẹ đi biển để an ủi. Nguồn: FBNV.

Tizi cho hay dù ba mẹ đã ở cạnh nhau 30 năm nhưng vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Với ba cô, dù cho mẹ có im lặng, giấu nhẹm đi những chuyện khiến bà đau lòng thì vẫn có thể nhìn ra và tìm cách xoa dịu. Song, cô không lấy một người giống ba dù “tôi được nghe bảo con gái thường có xu hướng sẽ lấy người giống ba”. Cuối cùng, cô tự gửi gắm chính mình một lời động viên: “Tôi sẽ sống thật tốt để để thực sự là ‘quả ngọt’ từ tình yêu của ba mẹ”.

Nguyên văn chia sẻ của cô bạn 9X: “Tôi được nghe bảo con gái thường có xu hướng sẽ lấy người giống ba, tôi từng thấy điều đó không đúng ở mình, nhưng mà khoảnh khắc tôi nhận ra sâu thẳm trong tâm hồn mình thật sự muốn đồng hành cùng 1 người như ba, đó là khi mẹ im lặng, giấu nhẹm đi những chuyện khiến mẹ đau lòng, ba vẫn có thể quan sát thấy và làm mọi cách để vực mẹ dậy, dù 2 người đã ở cạnh nhau hơn 30 năm.

Tôi cũng không ngại nói rằng tôi đã khóc nức nở khi viết ra những dòng này, vì nhận ra sự kỳ diệu của tình yêu không nằm ở sự hào nhoáng của vật chất hay sự thể hiện để nhiều người cùng ngưỡng mộ, mà nằm ở những điều rất đỗi đời thường mà chỉ có 2 người biết với nhau. Tôi sẽ sống thật tốt để thực sự là “quả ngọt” từ tình yêu của ba mẹ”.

Tizi hài hước nói bản thân mới sớm ra đã rửa mặt bằng nước mắt. Nguồn: FBNV.

Bài đăng của Tizi nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác từ netizen, đặc biệt là những người hâm mộ lâu năm của cô nàng. Nhiều người dành lời khen ngợi, xuýt xoa trước tình cảm của bố mẹ Tizi dành cho nhau. Đặc biệt là người bố. “Đọc rồi mới thấy thế nào là thực sự yêu thương một người, là khi ở cạnh bên nhau dù không nói nhưng nửa kia vẫn cảm nhận được niềm vui, nỗi đau của mình và họ còn tìm cách chữa lành nó nữa. Đó mới thực sự là ý nghĩa của hôn nhân”, một netizen xuýt xoa.

Về phần mình, chính tình yêu của ba mẹ cũng giúp cô “thật sự muốn đồng hành cùng một người như ba” - một tình yêu bình dị mà trọn vẹn.

Dưới bài đăng, nhiều người cũng gọi tên Đích Lép - chồng Tizi. Bởi, trong bài viết nêu trên cô nàng không chỉ nói đến tình yêu của bố mẹ mình mà còn nhắc đến chuyện lấy chồng: "Tôi được nghe bảo con gái thường có xu hướng sẽ lấy người giống ba, tôi từng thấy điều đó không đúng ở mình..."

Nhiều bình luận hỏi han tình trạng hiện tại của cô nàng với chồng - Đích Lép cũng như chuyện hôn nhân của cặp đôi. "Có chuyện gì đã xảy ra với chị ư? Chị có đang hạnh phúc không?"... một số netizen để lại câu hỏi.

Đông đảo cư dân mạng bình luận nhắn cô giữ gìn sức khỏe và tôn trọng mọi quyết định của cô nàng.

Cặp đôi đứng trước nhiều tin đồn về chuyện tình cảm, tuy nhiên vẫn giữ im lặng.

Tizi nổi tiếng với câu chuyện tình ngọt ngào, kéo dài một thập kỷ trước khi về chung nhà với Đích Lép (Huỳnh Quang Minh, SN 1995). Cả hai chính thức trở thành vợ chồng từ tháng 4/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có 11 năm bên nhau, một chặng hành trình không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn trong tình yêu.

Cả hai còn sở hữu kênh YouTube, fanpage Facebook với 1,6 triệu người theo dõi, chuyên chia sẻ tình yêu, cuộc sống hằng ngày. Couple này cũng cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện, đồng hành trong công việc lẫn đời thường,...

Song, mới đây, Tizi thường xuyên xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện, trong lúc đó Đích Lép lên tiếng về chuyện bị tung tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân, thu hút nhiều sự chú ý.

Trên mạng xã hội, cặp vợ chồng này cũng dừng cập nhật clip, hình ảnh đăng chung với nhau từ ngày 18/10/2024 ở fanpage Facebook chung có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Chưa dừng lại ở đó, nhiều từ khóa tìm kiếm không tích cực liên quan đến Tizi - Đích Lép xuất hiện nhiều khiến fans lo lắng.

Vào tối 5/12 khi tham gia một sự kiện tại TP.HCM, khi được đặt câu hỏi “Dạo gần đây có những tin đồn về việc bạn và ông xã đang có mâu thuẫn…” Tizi từ chối phản hồi. “Cái đó là chuyện riêng tư cá nhân, còn hiện tại mình chỉ tập trung vào event ngày hôm nay thôi nha”, cô thẳng thắn. Đây cũng được xem là lần đầu tiên cô nàng lên tiếng về tin đồn hôn nhân những tuần vừa qua.

Trên các nền tảng MXH của mình, Tizi vẫn đăng tải hình ảnh/clip về các hoạt động cá nhân, tích cực trả lời bình luận của fans.

Tấm ảnh cá nhân được cô đăng tải vào ngày 30/11 vừa qua.

Về phần Đích Lép, sau bài đăng lúc 4h sáng hôm 25/11 chia sẻ chuyện cả hai đang cãi nhau nhưng chuyện không như trên mạng đồn đoán, anh chàng khóa bình luận bài đăng vì vấn đề sức khỏe, tâm lý không tốt và phải uống thuốc an thần.

Kể từ đó đến nay, anh chàng vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh/clip quảng cáo, bí quyết kiếm tiền hay các tips trong cuộc sống,... trên các nền tảng mạng xã hội của mình. 2 tuần trước, anh chàng đăng tải hình ảnh phong cảnh lên Instagram cá nhân, kèm bình luận có phần tâm trạng: "There’s always a light in the dark" (Tạm dịch: Luôn có ánh sáng trong đêm tối).