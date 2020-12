Tips “lên đồ” cực sang trọng mùa Holiday 2020 cùng thời trang Mina

Hồ Thảo My – sinh năm 1994, nickname Mina, facebook My Thao Ho là một fashionista, một stylist trẻ xinh đẹp có tư duy thời trang vô cùng cá tính và sang trọng. Thảo My sẽ hướng dẫn bạn các tips diện đồ cực sang chảnh mà vẫn đảm bảo sự ấm áp tuyệt đối!

Đầy quyến rũ và quý phái với những chiếc áo lông phối cùng váy

Chiếc áo khoác lông sẽ giúp cho chủ nhân của nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hãy sắm ngay cho mình một chiếc áo khoác lông chất phát ngất phối cùng váy bó hoặc chân váy da. Bạn sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc đêm noel sắp tới.

Là cô chủ của thương hiệu thời trang Mina, Hồ Thảo My đã cho "cập bến" rất nhiều mẫu mã áo khoác lông cực kỳ chất lượng, cá tính mà giá thành vẫn rất phải chăng. Hãy đến ngay với Mina để có cho mình những set đồ chuẩn không cần chỉnh được tư vấn bởi Thảo My nhé!

Đầu tư vào những chiếc boots hoặc giày cao gót kiểu cách

Một năm qua, chắc hẳn mọi người chúng ta đều đã rất bận rộn với công việc, học tập mà quên không sắm sửa cho bản thân một đôi giày mới rồi phải không nào? Mùa lễ hội năm nay, còn chần chừ gì mà không đầu tư ngay vào một đôi boots cao cổ kiểu cách hay một đôi cao gót quý phái.

Có thể nói, đây chính là món phụ kiện đắt giá làm tôn đôi chân nuột nà và vóc dáng "mình hạc sương mai" của bạn. Hồ Thảo My thường lựa chọn những chiếc chân váy ngắn, kết hợp cùng những đôi boots da sành điệu. Nhẹ nhàng và quyến rũ hơn với những đôi cao gót đính đá hay trở thành những fashionista thực thụ với một đôi cao gót buộc dây.

Bật mí cho bạn một tip nhỏ nhé! Độ cao hoàn hảo nhất cho một đôi giày cao gót là 7 phân. Với chiều cao vừa chuẩn này sẽ giúp đôi chân bạn dài ra đang kể và lộ rõ những đường cong hoàn hảo nhất!

Những món phụ kiện màu vàng quý phái

Mùa lễ hội vốn luôn gắn liền với những gì lấp lánh và rực rỡ. Vì vậy, những chiếc vòng cổ, lắc tay hay khuyên tai tỏ bản là không thể thiếu để cả set đồ thêm phần hoàn hảo. Bộ trang phục của bạn dù đơn giản thế nào cũng trở nên hoàn hảo và thời thượng hơn nhờ những món phụ kiện mix kèm.

Hãy chọn những bộ bộ đồ ít họa tiết, bèo nhún… mặc theo xu hướng sành điệu monochrome khi kết hợp cùng trang sức màu vàng. Những sắc màu rực rỡ của phụ kiện như những nốt nhạc điểm xuyết cho bộ trang phục vốn dĩ đã vô cùng đơn giản.

Với những bí quyết của Hồ Thảo My, chắc chắn các cô nàng của chúng ta sẽ lộng lẫy nhất, rực rỡ nhất trong mùa lễ hội năm nay.