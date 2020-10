Tips cho các chị em “sành mồm” nhưng túi tiền eo hẹp: 4 món ăn thượng hạng giá chưa đến 100k ngon quên lối về

1. Gà nướng mật ong vàng ươm

Dẫn đầu danh sách các món ăn dễ làm nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, vẻ ngoài sang chảnh chính là món gà nướng mật ong.

Nguyên liệu:

- Gà 1 con

- 1.5 thìa bột gia vị

- 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa đường

- 1/3 thìa ngũ vị hương

- 1/2 thìa tỏi

- 1/3 thìa hành

- 1/3 thìa tiêu xay

Lưu ý: Để chọn đủ phần cho gia đình 4 người, bạn hãy tìm gà kích cỡ từ 1,2 – 14,kg.

Đầu tiên, gà rửa sạch, thấm khô. Ướp tỏi, hành, dầu hào, gia vị, mật ong… qua đêm cho ngấm. Bật lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 15 phút. Lót tấm bạc, nướng gà trong khoảng 10 phút. Quét thêm 1 lớp mật ong, tiếp tục nướng trong khoảng 20 phút là hoàn tất món ăn.

Gà nướng mật ong ngon ngây ngất

2. Bò cuộn nấm kim châm phô mai

Sự hòa quyện giữa hương vị ngầy ngậy, thơm nhẹ của phô mai với vị ngọt mềm của bò ba chỉ cuộn chắc chắn sẽ làm bữa cơm nhà làm ngon không kém gì nhà hàng.

Nguyên liệu cần có nè:

Thịt bò 400 Gr

Nấm kim châm 100 Gr

1 Muỗng café muối

2 Muỗng café tiêu

Phô mai 100 Gr

1 Muỗng canh rượu trắng

1 Muỗng canh giấm

Bột mì 20 Gr

Bơ lạt 30 Gr

Nước dùng 400 ml

Có phải câu hỏi lúc này của bạn là làm sao có thể mua được ba chỉ bò dưới 100k.

Công thức làm nhanh gọn siêu ngon

Cuộn nấm kim châm và phô mai trong miếng bò ba chỉ, rắc muối tiêu. Đun chảo nóng, cho cuốn bò vào chiên áp chảo chừng 1 phút rồi trở sang mặt. Xếp thịt ra đĩa, khi gần ăn rưới nước sốt lên cho nóng. Món bò cuộn nấm phô mai rất thích hợp để làm món khai vị.

3. Sườn heo non sốt me

Không cầu kỳ trong cách thức chế biến, sườn heo non sốt me vẫn có tên trong menu của nhiều nhà hàng cao cấp. Điều quan trọng là bạn phải chọn được sườn non cao cấp, mua trên Lazada đảm bảo chất lượng giá cả còn phải chăng.

Nguyên liệu cần có:

Sườn non 350Gr

Nước cốt me 50 ml

Đường trắng 1 Muỗng canh

Tiêu 1/2 Muỗng cà phê

Bột nghệ 1 Muỗng cà phê

Hạt nêm 1 Muỗng cà phê

Nước màu 1 Muỗng canh

Nước mắm 1 Muỗng canh

Tỏi băm 2 Muỗng cà phê

Ớt 1 Trái

Dầu ăn 1/2 Chén

Cà chua 2 Trái

Tip cho chị em: sườn non heo Mỹ 600g đảm bảo đủ cho 4 người ăn đấy nhé!

Công thức siêu dễ làm như sau

Sườn heo rửa sạch, ướp tiêu, bột nghệ, nước màu khoảng 10 phút. Chiên sơ qua sườn cho vàng giòn. Phi thơm tỏi băm, cho cà chua, nước cốt me, đường, hạt nêm, nước mắm, nấu khoảng 3 phút. Cho sườn non đã chiên vào, đảo đều 5 phút, tắt bếp và cho sườn ra đĩa.

Sườn heo non sốt me thơm ngon bắt mắt

4. Bánh bông lan cuộn nho tươi kiểu Pháp

Một bữa ăn cao cấp có đầy đủ khai vị, món chính thì không thể thiếu được những món tráng miệng thơm ngon, tinh tế. Bánh bông lan cuộn nho tươi sẽ là một cái kết viên mãn cho mỹ tiệc tại gia.

Nguyên liệu cần có:

Trứng gà 3 Quả

Nho 200 Gr

Sữa tươi 40 ml

Nước cốt chanh 2 Muỗng canh

Bột gạo 60 Gr

Đường nâu 40 Gr

Lưu ý: Để bánh thơm và dậy vị nho thì chị em nên dùng nho tươi được mua tại các địa chỉ uy tín.

Công thức làm món bánh thơm ngon mát lành

Cho đường nâu, sữa tươi, cốt chanh, lòng đỏ trứng, bột gạo vào trộn đều. Đánh bông lòng trắng trứng và đường nâu. Trộn hỗn hợp. Nướng bánh ở 170 độ C trong 14 phút. Bánh nướng xong phết một lớp mỏng kem, xếp nho tươi rồi cuộn bánh lại, để tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

Bánh bông lan cuộn nho tươi là món tráng miệng ngon lành

Còn rất nhiều các sản phẩm hàng hóa đều đang được giảm lên tới 50% trên Lazada, chất lượng miễn chê giá cả cũng quá mê, nhanh tay để trổ tài đảm đang khéo léo.