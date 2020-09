"Tình yêu và tham vọng" vừa hết, Diễm My đã lộ ảnh đóng phim mới đẹp quyền lực, còn ai dám chê ăn mặc tầm thường?

Bộ phim Tình yêu và tham vọng do Diễm My, Nhan Phúc Vinh đóng chính vừa khép lại và để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Được biết, ngay từ khi bộ phim đóng máy, Diễm My, Nhan Phúc Vinh đã trở lại Sài Gòn để bắt đầu những dự án mới. Mới đây nhất, Diễm My đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của cô trong bộ phim điện ảnh mới.

Hình ảnh sang chảnh và quyền lực của Diễm My trong phim mới.

Không còn là một Phan Hoàng Linh giản dị, hình ảnh mới của Diễm My là một cuộc lột xác với vẻ đẹp sang chảnh, quyền lực. Nữ diễn viên cũng khoác lên người những set đồ cực thời thượng, bắt mắt. Trước đó, nhân vật Phan Hoàng Linh của Diễm My trong Tình yêu và tham vọng từng bị một bộ phận khán giả phàn nàn về gu ăn mặc có phần cứng nhắc, hơi "giản dị thái quá".

Lý giải cho điều này, Diễm My nói rằng ban đầu ê kíp của cô cũng đã chuẩn bị cho Phan Hoàng Linh những bộ quần áo công sở mang style Hàn Quốc sang chảnh, thanh lịch, thế nhưng sau khi nói chuyện với đạo diễn và phân tích nhân vật Phan Hoàng Linh - một cô gái mất mẹ từ sớm, lại làm việc trong ngành bất động sản khô cứng, thì ê kíp đã quyết định mang đến cho Phan Hoàng Linh một hình ảnh giản dị, thường xuyên diện những trang phục basic, "khô khan" như trong phim.

Tuy nhiên, khi xem loạt ảnh mới của Diễm My, có lẽ khó ai có thể chê bai cô nàng "tầm thường" được nữa.

Dù chưa có thông tin về dự án điện ảnh mới của Diễm My, tuy nhiên trước đó, việc nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường bên cạnh Nhã Phương khiến khán giả thêm phần háo hức, chờ đợi sự hợp tác của 2 người đẹp.

Diễm My từng chia sẻ hình ảnh hậu trường đọc kịch bản với Nhã Phương.