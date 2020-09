Tình yêu và tham vọng: Sự thật vụ Tuệ Lâm cứu Minh vào phút chót, chàng tổng tài đến cuối vẫn "bám váy đàn bà"?

Trước khi tập 59 Tình yêu và tham vọng diễn ra, đã có rất nhiều lo ngại cho sự trở lại của nhân vật Tuệ Lâm trong phim. Nhiều người cho rằng, phim sẽ mất hay nếu Tuệ Lâm trở lại và một lần nữa cứu Minh khỏi mất công ty, giống như cách cô nàng đã làm trước đây.

Và nếu đạo diễn - biên kịch thực sự để bộ phim đi theo hướng đó, thì nhân vật Minh tổng đương nhiên sẽ bị ném đá là vô dụng, "bám váy đàn bà".

Đến khi tập 59 lên sóng, đúng là nhân vật Tuệ Lâm có trở lại thật. Thế nhưng cách xử lý của đạo diễn, biên kịch trong tình huống này lại biến mọi chuyện trở nên hợp lý vào "cứu" một bàn thua trông thấy cho Minh tổng.

Thực ra, việc Tuệ Lâm xuất hiện theo hình thức "online" trong cuộc họp cổ đông của Hoàng Thổ khiến bản thân Minh cũng bất ngờ. Trước đó, Sơn đã đề nghị Minh hãy gọi điện nhờ Tuệ Lâm giúp sức trong cuộc chiến giành chiếc ghế chủ tịch, tuy nhiên với tính cách của Minh, anh đương nhiên từ chối.

Việc Tuệ Lâm xuất hiện và quyết định dùng quyền phó tổng với 10% cổ phần để bỏ phiếu cho Minh hoàn toàn là do Sơn đã nói với cô. Việc Tuệ Lâm bỏ phiếu cho Minh không phải do tình xưa nghĩa cũ, mà do bản thân nữ phó tổng cân nhắc và nhìn nhận, ai mới là người thực sự thích hợp để lèo lái Hoàng Thổ.

Tuệ Lâm bỏ phiếu cho Minh một cách khách quan, trên phương diện một cổ đông suy nghĩ cho lợi ích công ty, một đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên Minh nhiều năm và chứng kiến đầy đủ sự tài năng, tầm nhìn xa trông rộng của anh.

Cảnh Tuệ Lâm chúc phúc cho Minh - Linh cho thấy mối quan hệ giữa cả 3 đã thực sự được hóa giải.

Hơn nữa, Tuệ Lâm thực ra cũng không phải người "cứu" Minh vì trong phút chót, chính sự thay đổi suy nghĩ của 2 cổ đông thân thiết với bà Khuê mới là người giúp Minh nhận được tín nhiệm cao hơn trong cuộc bỏ phiếu. Thế nên suy cho cùng, Minh vẫn chẳng phải người "bám váy đàn bà", hay "vô tích sự" trong cuộc chiến thương trường như một số ý kiến nhận định hoặc lo ngại.

Nói thêm về Tuệ Lâm, dù trước đây vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả, tuy nhiên đến giờ phút này, có lẽ ác cảm của người xem dành cho nhân vật này cũng đã không còn nữa khi trong tập tối qua, Tuệ Lâm thành tâm chúc phúc cho Minh - Linh. Buông bỏ tình yêu mù quáng, nữ phó tổng trở thành một con người mới, sống tích cực và tươi mới hơn hẳn. Và dù thế nào đi chăng nữa, thì sau tất cả, tình bạn đẹp của Tuệ Lâm và Sơn - Minh vẫn xứng đáng để khán giả xem phim phải ngưỡng mộ họ.

Đón xem tập 60 - cũng là tập cuối Tình yêu và tham vọng lên sóng tối nay trên kênh VTV3.