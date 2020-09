Tình yêu và tham vọng: Sơn có cảnh "giường chiếu" với người mới, hôn đến bật máu, rách môi

Tập 55 Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối qua không chỉ kết đôi thành công cho cặp Minh - Linh mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời chàng giám đốc pháp chế. Sau mối tình đơn phương dành cho Linh không thành, ở tập này, Sơn đã chính thức có cảnh "giường chiếu" với một cô gái mới.

Sơn gặp cô gái lạ mặt này trên bar khi cả hai đã say mèm. Ngay trong lần đầu chạm mặt, cô gái này đã ngã đè lên người Sơn và sau đó còn... nôn ra người anh. Sau đó, cặp đôi nhanh chóng đưa nhau vào khách sạn. Trong cơn say, cô gái kia chẳng còn biết trời đất là gì, vô tư... lột đồ trước mặt Sơn rồi nằm ngủ. Trong khi đó, chàng giám đốc pháp chế của Hoàng Thổ cũng quá say nên đã lăn ra giường ngủ cạnh người đẹp trong trạng thái "bán khỏa thân".

Sáng hôm sau, cả hai người tỉnh dậy trong cơn hốt hoảng vì không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô gái lạ mặt thậm chí còn lấy gối tấn công Sơn khi anh chàng tuyên bố rằng mình không thèm "xơ múi" gì bởi cô nàng quá giống đàn ông.

Trong preview tập 56, Sơn tiếp tục tái ngộ cô gái này. Lần này, cô nàng kia còn táo bạo... cưỡng hôn Sơn, thực chất là để cho kẻ đang bám đuôi cô trông thấy. Sau khi kẻ này đi khỏi, cô nàng cá tính này mới tiết lộ kẻ đeo bám là một gã đã có vợ. Cưỡng hôn chỉ để đóng kịch nhưng cô nàng lại mạnh bạo tới mức khiến chàng giám đốc pháp chế rách môi chảy máu. Bị người đẹp "hành hạ", Sơn mỉa mai nói rằng cô nàng đang "gặm" mình chứ chẳng phải hôn hít gì cho cam.

Việc Sơn vô tình gặp gỡ nhân vật mới đầy thú vị này khiến người xem nhanh chóng đoán được cặp đôi sẽ phát triển mối quan hệ trong tương lai. Thế mới biết, bạn có thể yêu một người đến chết đi sống lại nhưng đó chưa chắc đã là "chân ái", bạn hoàn toàn có thể "va phải" định mệnh đời mình vào một khoảnh khắc nào đó mà bản thân cũng chẳng kịp nhận ra.

Đón xem tập 56 Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối nay.