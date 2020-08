Tình yêu và tham vọng: Minh thú nhận không còn yêu Thùy Chi, sẵn sàng lau nước mắt cho Linh với tư cách... bạn bè

Tập 49 Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối 24/8. Trong tập này, cuối cùng thì khán giả cũng đã có câu trả lời từ phía Minh về việc anh liệu còn yêu Thùy Chi hay không?

Sau khi Thùy Chi trở lại, Minh rất vui nhưng cũng rất buồn, vui vì cô vẫn còn sống, anh có thể bù đắp cho cô những thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng thời gian qua vì mình. Trong thâm tâm, Minh luôn cảm thấy có lỗi với Thùy Chi. Anh cho rằng vì mình mà Thùy Chi mới gặp nạn, để rồi trở thành người mất đi ký ức.

Nhưng Minh cũng buồn, vì Thùy Chi của hiện tại không còn giống Thùy Chi trong quá khứ mà anh quen biết nữa. Cô cũng chẳng còn vui vẻ khi ở bên anh, mà thay vào đó là sự dè dặt, ái ngại, luôn giữ khoảng cách. Hơn thế nữa, hiện tại bên Thùy Chi đã có một người đàn ông khác để cô bầu bạn, cũng chính là ân nhân cứu mạng cô.

Nhưng điều khiến Minh buồn hơn cả, chính là việc bản thân anh cũng cảm thấy tình cảm của mình đã phai nhạt theo thời gian. Trong cuộc nói chuyện với Linh, Minh nói rằng anh đã rất vui khi có thể nhìn thấy nụ cười của Thùy Chi một lần nữa, anh đã từng nghĩ sẽ bù đắp cho cô, sẽ khiến cô hạnh phúc sau hàng loạt những đau khổ và bất hạnh phải chịu đựng. Nhưng sau cùng, Minh nhận ra mình không còn là người có thể mang tới hạnh phúc cho Thùy Chi được nữa. Anh và Thùy Chi của hiện tại đã không còn tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Họ bỗng trở thành hai mảnh ghép lệch nhau, có cố thế nào cũng chẳng thể khớp.

Sau khi nghe Minh tâm sự, Linh bỗng nói rằng đêm nay cô muốn được... say. Nào ngờ, thay vì can ngăn thì Minh lại cổ vũ "nhân viên cũ". "Nhưng say thì sẽ khóc đấy!" - Linh nói thì Minh tuyên bố anh sẵn sàng lau nước mắt cho cô. "Thật sao?" - Linh hỏi đầy hy vọng thì Minh đáp như dội gáo nước lạnh: "Vì chúng ta là bạn bè mà!".

Vậy là sau chừng ây thời gian, Linh đơn thuần vẫn chỉ là "bạn bè" trong mắt Minh. Thôi thì khán giả cứ tự động viên mình, là ít ra cô nàng cũng đã được thăng cấp, từ nhân viên tốt lên đến mức "bạn bè". Muốn biết tình bạn của cả hai tiến triển ra sao, đón xem tập 50 Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối 25/8.