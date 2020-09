Tình yêu và tham vọng: Lý do Linh (Diễm My) bị biến đổi gương mặt "khó hiểu" trong phim

Mới đây, nữ diễn viên Diễm My 9x đã đăng đàn giải thích về những thắc mắc của khán giả hỏi rằng tại sao khi xem phim, gương mặt của nữ diễn viên biến đổi nhiều khi "khó hiểu". Cụ thể, có những giai đoạn Diễm My sở hữu gương mặt vô cùng thon gọn, góc cạnh, nhưng ở một số cảnh quay, mặt cô lên hình lại rất... tròn.

Có thể thấy gương mặt Diễm My trong những tập gần nhất trông "có da có thịt" hơn hẳn thời điểm ghi hình tại Phú Yên.

Diễm My viết: "Hôm bữa có nhiều bạn hỏi My là sao trong phim có lúc nhìn gương mặt My trông rất gọn nhưng cũng có lúc rất... tròn? Một năm trời quay phim ở nhiều địa điểm khác nhau, rồi có lúc tăng có lúc lại sút ký nên nhiều lúc gương mặt cũng có chút biến đổi vậy đó. Ngoài ra, thời tiết nóng lạnh rồi lúc ốm phải uống thuốc là cũng ảnh hưởng gương mặt lúc lên hình nè. Vậy nên là có lúc gương mặt My thế này có lúc lại khác xíu là bình thường nha".

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Diễm My cũng tiết lộ rằng khoảng thời gian sang Séc quay hình, cô đã ăn rất nhiều và kết quả là tăng cân mất kiểm soát. Thậm chí trong cảnh quay Linh mặc áo dài và khiến Minh tổng nhìn say đắm, Diễm My bật mí rằng cô đã gần như phải... nín thở để nhân viên đoàn phim giúp mình kéo khóa chiếc áo dài mà trước đó ít lâu, cô vẫn mặc rộng.

Bên dưới bài đăng của Diễm My, nhiều fan bày tỏ họ luôn thấy thần tượng xinh đẹp cho dù gầy hay béo. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng Diễm My nên để ý chăm sóc sức khỏe. Dù biết là muốn lên hình cho đẹp thì phải giữ dáng, nhưng Diễm My khi "có da có thịt" trông tươi trẻ, nhiều sức sống hơn hẳn một Diễm My với gương mặt góc cạnh, gầy "trơ xương".