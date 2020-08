Tình yêu và tham vọng: Diễm My 9x dỗi hờn "Minh tổng" Nhan Phúc Vinh vì chuyện lần đầu... mặc váy

Tập 45 Tình yêu và tham vọng đã đánh một dấu mốc trong style ăn mặc của cô nàng Phan Hoàng Linh khi khán giả được chứng kiến Linh lần đầu mặc váy trong cảnh cô hội ngộ với Minh tại làng trẻ Ban Mai Xanh. Dường như nghỉ việc tại Hoàng Thổ đã khiến Linh cởi mở hơn ngay cả trong cách ăn mặc. Trước đó, khán giả hầu như chỉ thấy Phan Hoàng Linh với những bộ đồ công sở cứng nhắc, kín cổng cao tường.

Sau khi tập phim lên sóng, rất nhiều khán giả đã thích thú với hình ảnh mới của Phan Linh. Bản thân nữ diễn viên Diễm My cũng háo hức với sự thay đổi này. Diễm My đã đăng tải hình ảnh hậu trường của cô nàng Phan Linh trên fanpage cá nhân cùng dòng trạng thái "hờn dỗi" anh chàng Minh tổng Nhan Phúc Vinh.

Diễm My viết: "Có những lúc điệu lắm luôn nha, vậy mà có người không khen em lấy một câu!". Ngay lập tức, dòng trạng thái này "gây bão" với hàng chục nghìn lượt like, share và bình luận của dân mạng. Nhận được những phản hồi tích cực của khán giả, Diễm My cũng để lại bình luận trong chính bài đăng của mình nói rằng vì được quá nhiều người khen nên cô không buồn vì Minh tổng không khen mình nữa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng dù đã có thay đổi trong style ăn mặc nhưng bộ cánh lần này của Phan Linh vẫn chưa thực sự làm thỏa mãn khán giả vì vẫn còn khá "kín cổng cao tường", an toàn quá mức. Nhiều fan bày tỏ mong muốn Phan Linh có thể "sành điệu" hơn một chút, nếu được một phần gu thời trang của Diễm My ở ngoài đời thì đã là quá tuyệt vời!

Hai hình ảnh hậu trường của Phan Hoàng Linh được Diễm My chia sẻ.