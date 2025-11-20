Tình yêu thứ hai của Touliver

Instagram của Touliver có một điều thú vị: ngoài những bài đăng dành cho âm nhạc, phòng thu, phần lớn nội dung còn lại đều xoay quanh các hoạt động thể thao, xây dựng cơ bắp trong phòng gym. Cách anh đều đặn ghi lại chi tiết hành trình của mình khiến trang cá nhân như một nhật ký fitness.

Đây không phải là sở thích thoáng qua hay chạy theo trào lưu sống khỏe, mà là một "tình yêu thứ hai" mà Touliver đã duy trì đều đặn qua nhiều năm giúp anh giữ được sự bình yên. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuộc sống gia đình thường xuyên bị quan tâm, bàn tán, Touliver không lên tiếng, động thái duy nhất của anh vẫn chỉ là: im lặng và tập luyện, như thể cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

Một vài năm trước, nam producer đã vốn có thói quen chơi thể thao, tập gym cùng PT. Đứng sau chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ của Touliver là bà xã Tóc Tiên, người chịu khó làm từ bánh mì nguyên cám, cơm tấm, phở bò đến các món kiểu Tây để đa dạng thực đơn cho chồng.

Biệt thự của hai vợ chồng được trang bị phòng gym riêng với đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp. Đây chính là nơi cả hai dành hàng giờ mỗi ngày để cùng nhau rèn luyện, cải thiện vóc dáng.

Các bộ môn tập luyện "all-in" của Touliver

1. Gym/tạ

Tập tạ chính là bộ môn Touliver dành nhiều thời gian nhất. Trên Instagram, mỗi ngày anh đều đặn chia sẻ bảng kế hoạch với mục tiêu giảm đến 1000 kcal, tập trung vào các bài tập compound (tập nhiều nhóm cơ cùng lúc) để tối ưu hóa việc xây dựng cơ bắp và tăng sức mạnh tổng thể.

2. Bơi lội

Bơi lội là một trong những môn thể thao mà Touliver yêu thích. Bơi lội không chỉ giúp đốt cháy calo hiệu quả mà còn là bài tập cardio nhẹ nhàng với khớp, giúp cơ thể phục hồi sau những buổi tập tạ nặng. Đặc biệt, bơi lội còn giúp cải thiện hệ hô hấp, tăng cường sức bền - điều cực kỳ quan trọng đối với những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực như Touliver.

3. Đạp xe

Đạp xe đường dài là một trong những thử thách mà Touliver đã lựa chọn để rèn luyện sức bền và ý chí. Khác với việc tập gym trong phòng kín, đạp xe giúp anh được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và cảm giác tự do khi chinh phục những cung đường dài.

4. Trekking

Ngoài những bộ môn thể thao truyền thống, Touliver còn thích trekking (đi bộ đường dài leo núi). Anh từng chia sẻ nhiều hình ảnh chinh phục những con đường núi hiểm trở, khám phá những vùng đất mới với trang phục thể thao chuyên nghiệp. Trekking không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là hành trình giúp con người tách mình ra khỏi cuộc sống ồn ào, tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và bản thân.

5. Thiền

Thiền định là "nhân tố X" trong hành trình rèn luyện của Touliver. Đặc biệt, thiền còn giúp con người học cách quan sát cảm xúc của mình mà không bị cuốn theo chúng. Trong một video từng được chia sẻ gần đây, Touliver đã công khai những hoạt động điển hình trong ngày của mình, bao gồm thiền, tập tạ, và các hoạt động healthy khác. Video nhận được nhiều lượt tương tác, người hâm mộ thừa nhận được truyền cảm hứng rất nhiều từ anh.

Trong phần bình luận, một fan may mắn được Touliver trả lời trực tiếp. Khi được hỏi về bí quyết da đẹp, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Giữ cho tâm mình thanh thản". Câu trả lời đã nói lên tất cả. Rèn luyện thể thao là hoạt động song song giữa rèn luyện thể chất và tinh thần, là liệu pháp làm đẹp từ bên trong đối với nhiều người.