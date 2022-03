Tình yêu kéo dài hơn 2 thập kỷ của vợ chồng Will Smith: Đậm sâu thế này, bảo sao nam tài tử không sẵn sàng đấm kẻ khác để bảo vệ vợ

Lễ trao giải Oscar năm nay đã trở thành tiêu điểm gây chú ý. Thế nhưng, không phải bởi vì các giải thưởng mà nguyên nhân chính lại tới từ hành động công khai bảo vệ vợ của Will Smith ngay trên sân khấu buổi lễ.

Will Smith đã đi thẳng lên sân khấu và cho nam MC diễn viên hài Chris Rock một cú đấm trời giáng vì đã công khai đêm vợ nam tài tử ra làm trò đùa.

Điều này khiến tài tử "Thần Đèn" tối sầm mặt mũi vì tức giận. Anh còn cảnh cáo Chris Rock rằng: "Đừng có mà nhắc đến vợ tôi bằng cái miệng của anh".

Năm 1994, Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau lần đầu tiên khi cô tới tham gia thử vai trong tác phẩm điện ảnh "The Fresh Prince of Bel-Air" do nam tài tử đóng chính. Tuy nhiên, thời điểm đó, Will Smith đã kết hôn với Sheree Zampino và có cậu con trai tên Trey.

Năm 1995, cặp đôi bắt đầu mối quan hệ sau khi Will Smith chia tay với Sheree Zampino. Will Smith từng chia sẻ về việc ngỏ lời hẹn hò với vợ rằng: "Tôi đã hỏi 'liệu em có đang gặp gỡ ai không?'. Khi cô ấy trả lời không, tôi lập tức nói 'tuyệt vời, vậy là em đang gặp gỡ anh'".

Năm 1997: Will Smith cầu hôn vợ. Đám cưới kín đáo giữa hai người diễn ra tại một khách sạn ở Baltimore, quê hương của Jada.

Năm 1998, cặp đôi chào đón nhóc tì đầu lòng là Jaden. Cậu bé sau này đã cùng bố tham gia hai tác phẩm điện ảnh là "After Earth" và "The Pursuit of Happyness".

Năm 2000, hai vợ chồng tiếp tục chào đón thêm thành viên mới là cô con gái Willow. Cô bé sau khi lớn lên đã theo đuổi con đường âm nhạc.

Năm 2013, quan hệ giữa vợ chồng Will Smith gặp sóng gió. Thời điểm đó, có thông tin nói rằng, vợ chồng Will Smith đồng ý với nhau về một mối quan hệ "mở". Nói về điều này, vợ Will Smith chia sẻ rằng: "Tôi luôn nói với Will là 'anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là bản thân có thể nhìn mình trong gương và thấy ổn'". Vợ Will Smith cũng phủ nhận việc hai vợ chồng là những người thích chơi bời.

Năm 2015, công chúng đồn thổi chuyện Will Smith và vợ ly hôn. Đối với tin đồn này, Will Smith cảm thấy vô cùng bực tức, nam tài tử phản bác: "Thường thì tôi không phản hồi những thông tin điên rồ thế này vì càng nói nó sẽ càng lan rộng. Nhưng nhiều người không hiểu điều đó và đã gửi đến tôi 'lời chia buồn sâu sắc nhất'... Trước sự quan tâm của mọi người, tôi xin lặp đi lặp lại rằng tôi và Jada sẽ không ly hôn".

Năm 2018, trong cuộc trò chuyện trên Rap Radar, Will Smith lần nữa phủ nhận tin đồn ly hôn, đồng thời nói rằng: "Chúng tôi tự coi nhau là những người bạn đời, nơi bạn bước vào mối quan hệ ràng buộc ngọt ngào mang tên gia đình, nơi bạn nhận ra rằng bạn thực sự có một ai đó luôn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại"

Năm 2020, nam ca sĩ August Alsina tuyên bố từng ngoại tình với vợ Will Smith. August Alsina quen Jada Pinkett từ năm 2015, thông qua Jaden Smith - con trai Will Smith. Sau đó, trong show "Red Table Talk", Jada Pinkett cũng nói chuyện thẳng cùng Will Smith và thừa nhận từng ngoại tình với August Alsina. Vợ Will Smith cũng thấy vui mừng vì sau đó hai người đã có thể hàn gắn và trở lại như trước.

Năm 2021, sau khi cạo trọc đầu vào tháng 7, Jada Pinkett chia sẻ với Tiffany Haddish trong chương trình "Red Table Talk" rằng, Will Smith hoàn toàn hài lòng trước diện mạo này của cô. Jada cho biết cô đã quyết định cạo trọc sau nhiều năm đối mặt với sự căng thẳng vì chứng rụng tóc.

Nhìn lại chuyện tình của kéo dài hơn 2 thập kỷ của Will Smith và Jada Pinkett Smith, ai cũng phải cảm thán rằng, nam tài tử quả thực là một người chồng tuyệt vời, hoàn hảo.

https://afamily.vn/tinh-yeu-keo-dai-hon-2-thap-ky-cua-vo-chong-will-smith-dam-sau-the-nay-bao-sao-nam-tai-tu-khong-san-sang-dam-ke-khac-de-bao-ve-vo-20220328122951904.chn