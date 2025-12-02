Tình trạng của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ ngã lọt hố, phải nằm phòng ICU

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có thể được coi là mùa giải nhiều drama nhất lịch sử. Trong vòng sơ khảo, Hoa hậu Jamaica Gabrielle Henry đã ngã từ sân khấu xuống đất. Cô được đưa ra khỏi sân khấu bằng cáng và đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) suốt 1 tuần.

Đến nay, Hoa hậu Haiti Melissa Sapini tiết lộ độc quyền với People về cú ngã kinh hoàng và cách ban tổ chức giải quyết sự cố. Melissa Sapini nói rằng sau khi Gabrielle Henry bị ngã, các thí sinh đã được triệu tập lại trong 1 cuộc họp. Tại đây, người của ban tổ chức liên tục đổ lỗi cho đại diện Jamaica tự bị ngã.

"Tôi không biết họ đã xử lý đúng cách chưa. Điều đầu tiên họ nói là vì cô ấy không chú ý. Sau khi họ giải thích kiểu 'Tất nhiên, an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi', rồi thế này thế kia. Nhưng họ thực sự nghiêm túc sao? Điều đó rất đáng sợ" - Hoa hậu Haiti tiết lộ.

Ban tổ chức quy trách nhiệm cho đại diện Jamaica tự ngã

Cô phải rời sân khấu bằng cáng

Tuy nhiên, một đại diện từ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) đã trả lời People trong một tuyên bố: "Sự cố xảy ra chủ yếu do cô ấy bỏ qua phần bục và có thể đã không nhìn xuống sàn diễn khi đang bước đi. Tuy nhiên, không ai từ MGI đổ lỗi cho cô ấy cả. Sân khấu cực kỳ rộng — sàn catwalk rộng hơn 5 mét với viền trắng lớn, rất rõ ràng. Không có thí sinh nào khác gặp tai nạn trên sàn diễn đó, cho thấy môi trường an toàn và vụ ngã chỉ là một trường hợp cá biệt".

Tuy nhiên đây không phải điều duy nhất mà các thí sinh phải chịu đựng trong suốt cuộc thi. Hoa hậu Haiti Melissa Sapini tiếp tục: "Có rất nhiều điều nhỏ nhặt. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc trước phần thi sắc đẹp — vì chúng tôi có một ngày giữa vòng sơ khảo và chung kết — chỉ ngồi trong phòng với bạn cùng phòng... Thời gian rảnh rỗi duy nhất của chúng tôi, mà chúng tôi không có nhiều, và tôi ngồi đó tự hỏi, 'Chỉ có vậy thôi sao?' Chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi xem những bài viết này, và thậm chí chẳng nói chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ nhìn nhau với vẻ mặt mệt mỏi. Và bạn chỉ thấy những giấc mơ và hy vọng tan biến. Điều đó thật đáng buồn đối với tôi".

Đại diện Haiti bức xúc với cuộc thi

Trong những ngày sau cú ngã kinh hoàng của Hoa hậu Jamaica, Raul Rocha - chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, đã lên Instagram để cập nhật tình hình của cô: "Tôi muốn chia sẻ với gia đình Hoa hậu Hoàn vũ, những người đang lo lắng cho sức khỏe của Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica, rằng lúc 12h sáng giờ Bangkok, tôi vừa rời khỏi bệnh viện nơi cô ấy đang được điều trị. Tôi đã ở đó cùng gia đình và cô ấy, và may mắn thay, không có xương nào bị gãy và cô ấy đang được chăm sóc tốt".

Tuy nhiên phía gia đình Hoa hậu Jamaica cho biết cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tối thiểu 7 ngày trong khi "các bác sĩ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và chăm sóc chuyên khoa". Hoàn toàn không có chuyện cô chỉ gặp phải chấn thương nhẹ nhàng như cách chủ sở hữu cuộc thi Raul Rocha thông báo.