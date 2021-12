Tính toán sai lầm của cựu Công chúa Nhật Bản sau 1 tháng đến Mỹ, kịch bản xấu nhất đã được chuẩn bị

Vợ chồng cựu Công chúa Mako đã sang Mỹ được hơn 1 tháng và họ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện công khai. Tuy nhiên, chủ đề xoay quanh cặp đôi này chưa bao giờ hết hot trên truyền thông.

Mới đây, một trang tin Nhật Bản cho hay, cựu Công chúa Mako đã có những tính toán sai lầm khi chuyển đến New York bởi nơi ở hiện tại của họ có nhiều điểm bất cập. Được biết, khu chung cư của vợ chồng Mako rất an toàn nhưng tình hình an ninh của khu vực quanh đó rất đáng lo ngại.

Theo tài liệu của Sở Cảnh sát New York, đã có 479 vụ phạm tội liên quan đến vấn đề tấn công người châu Á. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với 248 vụ trong năm trước. Ngoài ra, con đường gần chung cư nơi vợ chồng Mako sinh sống, những người vô gia cư xuất hiện ngày càng nhiều do kinh tế suy thoái bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy, sự an toàn của vợ chồng Mako đang bị đe dọa.

Vợ chồng Mako đi dạo trên đường phố.

Bên cạnh đó, truyền thông Nhật Bản cho rằng vợ chồng Mako sẽ sớm hết tiền tiết kiệm, rơi vào khó khăn khi sống tại thành phố đắt đỏ bậc nhất Mỹ và họ sẽ trở về Nhật Bản. Bởi lẽ hiện tại chỉ có Kei Komuro đi làm trong khi Mako chưa có công việc ổn định ở Mỹ. Và hoàng gia Nhật được cho là đã chuẩn bị sẵn kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với cặp đôi đó là họ sẽ về nước.

Tờ News Postseven của Nhật Bản dẫn lời một nhà báo chuyên bình luận về các vấn đề hoàng gia nhận xét: "Chuyện tài chính của vợ chồng Mako còn nhiều điều phải suy nghĩ. Dù Komuro có thi đỗ kỳ thi lấy bằng luật sư vào tháng 2, theo tính toán sớm muộn gì vợ chồng Mako cũng không chống đỡ nổi về tiền bạc và cuối cùng phải về nước. Có vẻ Cơ quan Nội chính hoàng gia có dự kiến trường hợp họ trở về nước bởi mức sống ở New York quá cao, đặc biệt nếu sinh một đứa con".

Kei Komuro, hiện làm trợ lý pháp lý tại một công ty luật ở New York với mức lương khoảng 53.000 USD (1,2 tỷ đồng) mỗi năm. Nếu Komuro vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư, mức thu nhập của anh có thể tăng lên 175.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng) mỗi năm. Mức thu nhập này cũng chưa chắc đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của vợ chồng Mako ở New York khi họ sống trong chung cư cao cấp với giá thuê khoảng 4.500 USD (hơn 100 triệu đồng) mỗi tháng.

Mako đã từ chối khoản hồi môn 1,3 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) dành cho thành viên nữ hoàng gia khi rời hoàng tộc do kết hôn với thường dân. "Hoàng gia Nhật biết rõ số tiền gửi, tiền tiết kiệm và của hồi môn của Mako ngay trước khi kết hôn là bao nhiêu", nhà báo trên nhận xét và cho biết đó chính là lý do khiến cơ quan này có dự kiến cho sự trở về của Mako.

Cặp đôi đang vui vẻ với cuộc sống mới.

Tờ News Postseven cho rằng cựu Công chúa Mako có khoản tiết kiệm 878.000 USD (hơn 20 tỷ đồng) trước khi lấy chồng. Khoản tiền này được cô tích lũy khi nhận được khoản trợ cấp hoàng gia và công việc nghiên cứu tại Viện bảo tàng. Sau khi kết hôn với Mako, Komuro nhanh chóng trả khoản nợ 35.000 USD (hơn 800 triệu đồng) mà mẹ anh nợ vị hôn phu cũ. Nhiều người cho rằng số nợ này được Mako dùng tiền tiết kiệm giúp mẹ chồng.

Bản thân Kei Komuro cũng không nhận được nguồn hỗ trợ tài chính nào từ gia đình. "Có nhiều sự lo lắng về tình hình tài chính của vợ chồng Mako Komuro và việc họ sẽ trở lại Nhật Bản sớm đã được các quan chức Cơ quan Nội chính hoàng gia rỉ tai nhau", nhà báo trên nói.

Bất chấp những chỉ trích và săm soi từ truyền thông trong nước, hiện tại vợ chồng Mako đang tận hưởng cuộc sống tự do và hạnh phúc tại New York. Họ thường cùng nhau dạo phố, đi mua sắm và ăn uống với tâm trạng thoải mái cùng nụ cười luôn rạng rỡ nở trên môi.

Nguồn: News Postseven

https://afamily.vn/tinh-toan-sai-lam-cua-cuu-cong-chua-nhat-ban-sau-1-thang-den-my-kich-ban-xau-nhat-da-duoc-chuan-bi-20211223083921862.chn