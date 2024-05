Phí Phương Anh là ca sĩ, người mẫu được nhiều người yêu thích sau khi trở thành quán quân The Face Việt Nam 2016. Học trò Hồ Ngọc Hà sở hữu gương mặt thanh thuần, nữ tính cùng thần thái cuốn hút, cực cool. Mới đây, người đẹp sinh năm 1997 nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khi vướng vào tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên.

Khoảnh khắc chung khung hình của doanh nhân Đức Huy và Phí Phương Anh dấy lên tin đồn hẹn hò

Nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng của Phí Phương Anh. Tuy không sở hữu visual quá xuất sắc nhưng đường nét của cô nàng được đánh giá khá hài hòa, cân đố, tạo thiện cảm với người đối diện. Làn da mịn màng cũng là một điểm sáng giúp ngoại hình của Phí Phương Anh trở nên nổi bật

Không những thế, Phí Phương Anh còn ghi điểm với vóc dáng mảnh khảnh, chuẩn chỉnh cùng chiều cao ấn tượng 1m74. Cô nàng cũng thường xuyên "đốt mắt" người nhìn với loạt ảnh diện bikini khoe body quyến rũ cùng vòng eo "con kiến" săn chắc không chút mỡ thừa. Nữ ca sĩ thường chuộng những bộ bikini 2 mảnh hoặc cut-out để tôn trọn lợi thế hình thể.

Xuất thân từ người mẫu nên Phí Phương Anh sở hữu body cực "chiến" và chuẩn chỉnh

Trong quá khứ, Phí Phương Anh từng dính nghi vấn nâng ngực vì vòng 1 tăng size bất thường khác hoàn toàn so với thời kỳ tham gia The Face. Tuy nhiên, học trò Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ thừa nhận cô can thiệp dao kéo để nâng cấp vòng 1 mà chỉ giải thích có thể do góc chụp hoặc tăng cân.



Phí Phương Anh chưa từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ dù vòng 1 thay đổi khác lạ

Ngoài ra, chủ nhân bản hit Răng Khôn còn sở hữu phong cách thời trang cực ấn tượng, cuốn hút. Với lợi thế hình thể cùng đôi chân dài miên man, Phí Phương Anh "cân đẹp" mọi phong cách từ sexy, nữ tính đến cá tính, chất chơi. Cô nàng ưu tiên những bộ cánh ôm sát với kiểu dáng trendy cho street style của mình. Bên cạnh đó, khả năng mix&match phụ kiện, trang phục của Phí Phương Anh cũng được đánh giá vô cùng có gu, đẹp mắt.