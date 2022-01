Tình tiết phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái không có ý định đưa con đi cấp cứu

Vụ việc bé N.T.V.A. ( 8 tuổi) tử vong do bị bạo hành ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ bức xúc. Không chỉ lên án hành vi dã man, máu lạnh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, dư luận cũng hết sức phẫn nộ với sự vô tâm cùng những hành vi bao che tội ác cho người tình của Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột V.A. khi nhiều lần tiếp tay cho người tình đánh con gái mà không có bất cứ hành động ngăn cản nào, dẫn đến cái chết thương tâm của bé.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, hiện cơ quan công an đã phục hồi được dữ liệu camera an ninh trong căn hộ mà Nguyễn Kim Trung Thái đã xóa trước đó sinh và lộ rõ những hành vi dã man máu lạnh của Thái, đặc biệt là bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang với bé V.A.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác để sớm làm sáng tỏ vụ án.

Qua dữ liệu camera công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ (từ 14h đến 18h) ngày 22/12, Trang đã hành hạ đánh đập bé A. tới khi cháu kiệt sức. Cụ thể, Trang dùng cây gỗ đánh vào nhiều phần trên cơ thể bé A. và dùng chân đạp vào vùng mông, âm hộ, ngực… của bé A. Trang dùng dây trói chân bé A. đến khi cháu kiệt sức. Thậm chí Trang bắt cháu vừa quỳ học, vừa uống nước. Bé A. quỳ thì Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu.

Chưa dừng lại, Trang bắt bé A. ngồi vào ghế rồi dùng chân đạp té ngã. Do bé A. kiệt sức nên Trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã. Trang kéo bé A. ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước… ngã xuống nền nhà và ngất lịm.

Lúc này, thấy cháu A. nguy kịch Trang liền gọi điện cho Nguyễn Kim Trung Thái về để xử lý.

Những vết thương trên cơ thể bé V.A. được gây ra bởi nhiều dụng cụ nguy hiểm như gậy gỗ, gậy sắt...

Nguồn tin trên báo Dân trí còn tiết lộ thêm tình tiết đáng phẫn nộ nộ. Sau khi về nhà và biết được tình trạng của con gái, ban đầu Thái chỉ sơ cứu cho con và không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện. Chỉ đển khi tình trạng chấn thương bé A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Khi cháu A. trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Thái mở ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ nhằm che dấu tội ác cho người tình.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Trung Thái đã thừa nhận hành vi xóa dữ liệu camera, về lý do Thái xoá dữ liệu camera an ninh thì Thái khai là sợ vụ việc của con liên luỵ đến bạn gái của mình. Thái không muốn vụ việc có thể cướp mất đi người thân của mình và ảnh hưởng tới người khác.

Hiện Các cơ quan tố tụng TP HCM đang gấp rút điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đúng người, đúng tội đối với kẻ đã gây ra cái chết với bé V.A.

Trước đó, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM đã kiến nghi thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người". Trong quá trình xem xét các lời khai ban đầu, Trang thừa nhận đã có những hành vi bạo lực, đánh đập dã man với cháu V.A nhiều lần, trong một khoảng thời gian dài khi dạy cháu bé học tập. Hơn thế nữa, với lý do dạy dỗ cháu V.A, Trang đã cố tình đặt mua roi mây để đánh cháu đến mức roi gãy, sau đó Trang lại dùng gậy gỗ - được xem là "phương tiện nguy hiểm" để đánh đập cháu một cách tàn bạo. Thực tế, trên cơ thể cháu V.A sau khi khám nghiệm tử thi thể hiện có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại bộ phận trọng yếu như đầu, nách; gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ. Có thể thấy, Trang đã ý thức được cây gậy đập vào những nơi hiểm yếu của con người là vùng đầu, vùng lưng, hông gây gãy xương sườn, dập lá lách... là có thể dẫn đến chết người, nhưng vẫn đánh đập nhiều lần cho đến khi bé V.A chết. Hành động này thể hiện tính quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, muốn tước đi mạng sống của nạn nhân. Từ các cơ sở nhận định này, Hội cho rằng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu thực hiện hành vi giết người.

