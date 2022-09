Tình tiết bất ngờ vụ sát hại người tình vì bị yêu cầu bỏ vợ

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi; ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm giết người rồi chở thi thể nạn nhân đến công an đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Lộc và chị T.T.Q (30 tuổi; ngụ Trà Vinh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Trong khi đó, Lộc đã có vợ và 2 con, còn Q. đã ly hôn và có 1 con riêng.

Hai người quen nhau khoảng tháng 5-2021. Thời điểm này, dịch COVID-19 bùng phát nên Lộc đưa vợ về quê sinh con và tránh dịch.

Lúc này, Lộc thường đến tiệm tạp hóa của chị Q. mua tã, sữa nên phát sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, khi cùng vợ con về lại TP.HCM, Lộc vẫn thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ với chị Q.

Đối tượng Đỗ Tấn Lộc. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 18-9-2022, Lộc từ quận 7, TP.HCM thuê ô tô đến chợ Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để gặp người tình. Khi đến chợ, Lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước và giao xe cho mình tự lái để chở chị Q. đi làm răng.

Khi đến địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, do chị Q. yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ để về sống chung với mình nên cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Lộc cầm dao đâm trúng cổ chị Q. Sau khi phát hiện chị Q. tử vong, Lộc mua túi vải và túi nylon quấn thi thể nạn nhân rồi điều khiển ô tô chạy về nhà anh ruột ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, Lộc gặp 2 người anh ruột kể lại toàn bộ vụ sát hại người tình. Được sự động viên của người thân, Lộc đến công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh di lý Lộc đến địa điểm xảy ra vụ việc để tổ chức thực nghiệm hiện trường; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.