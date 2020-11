Tình tiết bất ngờ vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Mẹ ruột thuê 6 đối tượng đến bắt con gái

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Tâm Giao nằm trên Quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) khiến 1 người tử vong, chiều tối 16/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Cụ thể sau quá trình điều tra, Công an đã xác định được danh tính 6 đối tượng đến quán cà phê trên để bắt chị Võ Thị Thuý H. (SN 1991) lên chiếc xe ô tô.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: CACC).

Đáng chú ý, nhóm này do chính mẹ ruột chị H. là bà bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi) thuê từ Vũng Tàu về Vĩnh Long bắt con gái. Nguyên nhân được cho là vì bà Chi không muốn con gái sống chung với chồng là anh Trần Ngoại Giao (SN 1990).

Trong 6 người được thuê đến để đưa chị H. đi có 1 người là em trai chị H..

Tuy nhiên khi nhóm chạy xe ô tô đến và lôi chị H. lên xe thì bị anh Giao phát hiện, lao ra cứu vợ dẫn đến sự việc 1 người bị đâm chết.

Sau khi xảy ra án mạng, em trai H. đã bỏ trốn còn 2 người trong nhóm trên đã bị bắt. Riêng người chồng đã ra công an đầu thú vì đâm chết người.

Hiện công an đang truy tìm khẩn cấp em trai của chị H..

Cơ quan điều tra lấy lời khai người liên quan trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Như đã thông tin, khoảng 10h sáng 15/11 một nhóm người đi trên xe ô tô BKS 72A-215.22 dừng trước quán cà phê Tâm Giao nằm cạnh quốc lộ 53.

Tại đây, nhóm này vào quán và áp giải chị Võ Thị Thúy H. (SN 1991) là chủ quán cà phê lên xe ô tô.

Thấy vợ bị bắt, anh Giao đang hái dừa ở phía sau chạy lên giải cứu thì bị xịt hơi cay vào mặt. Sau đó xảy ra hỗn chiến giữa 2 bên.

Để tự vệ, anh Giao dùng một thanh sắt nhọn quơ vào nhóm người trên. Hậu quả đâm trúng 1 người tử vong và 2 người bị thương.