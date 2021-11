Tịnh thất Bồng Lai ngay lúc này: Đội quân YouTuber vây kín cổng livestream chụp ảnh, "tu sĩ" mong lực lượng chức năng sớm can thiệp

Ngay từ 9h sáng, hàng chục YouTuber, quay phim đã vây kín cổng Tịnh thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) để livestream trước thông tin nữ CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng sẽ đến thăm Thiền am vào lúc 14h chiều 4/11.

Với sự xuất hiện của rất nhiều YouTuber trước cổng Thiền am, "tu sĩ" Nhất Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân, người này khẳng định việc nhiều người tụ tập tại đây là gây rối trật tự, xâm phạm quyền riêng tư.

"Quý vị phụ giúp tiếp thêm mỗi người 1 tiếng gọi về Công an huyện Đức Hoà và Công an xã Hoà Khánh Tây nhờ lực lượng đến can thiệp giúp giải tán nhóm người này nhé quý vị. Đây là trường hợp 1 nhóm rất đông người kéo đến có chủ đích, có sắp xếp, gây rối mất trật tự và đe dọa trầm trọng, xâm phạm quyền riêng tư, tất cả đều dùng điện thoại camera quay thẳng Thiền am… Với lại đang trong mùa dịch tại sao lại có vụ tụ tập như thế này?", "tu sĩ" Nhất Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhiều YouTuber đã có mặt tại Thiền am từ sáng sớm để quay phim, livestream

YouTuber vây kín cổng Thiền am bên bờ vũ trụ

Trước đó, trong buổi trò chuyện trên sóng livestream chiều ngày 2/11, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng nhắc đến việc bản thân sẽ cùng nhiều người khác đến "Thiền am bên bờ vũ trụ" để gặp mặt những người ở đó vào chiều thứ 5 (tức ngày 4/11). Đồng thời, bà Phương Hằng cũng cho biết thêm, đi cùng bà là một lực lượng 50 người để bảo vệ và bà cũng đã trình báo việc này với công an.

Trả lời về chuyến đi thăm của bà Phương Hằng, phía Công an tỉnh Long An cho biết Long An đang ở vùng dịch cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến 'thăm hỏi' của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì. Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật", Công an tỉnh Long An cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng 4/11 tại Thiền am bên bờ vũ trụ.

Một người dân cho biết trước thông tin nữ CEO Đại Nam đến thăm Thiền am vào chiều nay, người này hiếu kỳ nên đứng theo dõi. Chia sẻ về hoạt động của Thiền am, người dân cho hay không ai đến hay tiếp xúc được với Thiền am vì cổng luôn đóng kín mít, khó lại gần

Một người dân có dự định đến Thiền am được đội quân YouTuber vây quanh để phỏng vấn

Khoảng 9h30, 4 người trong Thiền am di chuyển ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cổng

Cảnh hỗn độn trước Thiền am bên bờ vũ trụ khi nhiều người đến quay phim, chụp ảnh

Trước sự xuất hiện của những YouTuber đến quay phim, livestream, phía Thiền am cũng đã lên tiếng, mong chính quyền địa phương có thể can thiệp

YouTuber đứng nép trước cổng để theo dõi

Con đường quê bị ùn ứ nhẹ khi di chuyển qua trước cổng Thiền am

Lượng người kéo đến ngày một đông hơn