Tỉnh táo nhận ra tài chính hiphop là cờ bạc, nữ sinh 2K3 quay đầu tưởng bờ ai ngờ lỗ một nửa

"Tài chính 4.0" mang tính chất đa cấp, lừa đảo ở Việt Nam không phải câu chuyện quá mới mẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, đa cấp bịp cũng biến tướng và len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống.

Để chứng minh cho sự trẻ hóa, biến ảo của đa cấp tài chính hiphop 4.0, hãy lắng nghe câu chuyện của Emm - nạn nhân mới 17 tuổi.

Chúng tôi tìm thấy Emm trên 1 group anti "tài chính hiphop 4.0". Cô học sinh lớp 11 kể rằng bản thân từng gia nhập OTB Group rồi rút ra ngay vì không chấp nhận nổi.

Bị hấp dẫn bởi vỏ bọc của 'tài chính 4.0', nữ sinh 17 tuổi chủ động tham gia OTB Group

Từ giọng nói qua điện thoại, tôi mạnh dạn đoán Emm là kiểu con gái gen Z phố điển hình: thích dị, ham học hỏi, khao khát làm ra tiền để tự lập tự chủ. Vừa hay, cách thức marketing nhắm vào người trẻ của OTB Group lại khít khịt với mong muốn của bản thân - Emm chủ động nộp 100 USD phí nhập môn lên VIP.

Trải nghiệm của nữ sinh 17 tuổi sau 3 tuần làm mem VIP tài chính hiphop

Về cơ bản, Emm chỉ sinh hoạt qua Zoom với đội nhóm tài chính hiphop nên bạn ấy chưa có trải nghiệm offline với OTB Group.

Trong thời gian làm mem VIP, Emm tự chơi 10 - 20 USD cho vui vì chuyên gia hay đọc lệch xịt. Có sinh lãi nhưng khi rút chân ra chỉ về nửa vốn, 100 USD ban đầu chịu không lấy lại được.

Bộ sậu tài chính hiphop 4.0 - OTB Group hứa hẹn CÁCH MẠNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH?

Theo Emm kể, OTB có khoảng 600 mem, còn group tổng của sàn R... có 10.000 mem trở lên.

Cứ 30s lại có 1 phiên vào lệnh, Zoom chuyên gia dắt dìu xanh đỏ nổ liên tục. Có lẽ, dòng tiền chảy về đỉnh kim tự tháp đa cấp tính đến thời điểm này, phải là con số siêu to khổng lồ.

Hễ khủng hoảng việc làm, "tài chính 4.0" lên ngôi

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư): Lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý II/2021 là 1,1 triệu người, tăng 173.500 người so với quý trước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động trong quý II/2021.

Tỷ lệ đói ăn tăng, tiền không có mà tiêu là y như rằng trend đầu tư tài chính đa cấp 4.0 nở rộ.

Chơi tài chính 4.0 kiểu BO tại Việt Nam có vi phạm pháp luật?

Về việc đánh BO có phạm pháp không, công ty luật Minh Gia tư vấn:

Hiện tại pháp luật chưa có văn bản quy định về kinh doanh liên quan tới "Quyền chọn nhị phân". Về bản chất, công dân được thực hiện những gì mà pháp luật không cấm, trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý vi phạm tùy theo mức độ.

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP quy định: Hành vi đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật hoặc, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Đánh bạc được hiểu là các trò chơi may rủi được thua bằng tiền hay hiện vật. Do vậy, nếu việc dùng tiền để cược về một kết quả nào đó không chắc chắn, mang tính may rủi thì được xác định là hành vi đánh bạc.

Tóm lại, kẻ FOMO, tim bé thì chớ dại chơi 'cờ bạc nhanh' hoặc đầu tư mạo hiểm. Việc của người tử tế trong giai đoạn khủng hoảng là giữ sự tỉnh táo.