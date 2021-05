Tính sương sương thì TWICE đã có 6 kiểu tóc ngắn "max" đẹp, nhìn là muốn cắt theo ngay

Mùa hè nắng nóng chính là động lực, là lý do thuyết phục nhất để chị em có đủ can đảm cắt phăng mái tóc dài, kết thân với tóc ngắn nhẹ tênh, mát mẻ. Kiểu tóc này không chỉ giải nhiệt tốt, mà còn có thể giúp chị em hack tuổi, gia tăng sự nổi bật và thậm chí là giúp nâng tầm nhan sắc. Điều quan trọng là, chị em cần tìm cho mình một kiểu tóc phù hợp và chuẩn mốt, như vậy thì chuyện lên hương sắc đẹp là nằm trong tầm tay. Và để có thêm ý tưởng về những kiểu tóc ngắn đẹp xinh và thời thượng, chị em hãy tham khảo các cô nàng nhóm TWICE. Tính sương sương, nhóm nữ nổi tiếng này đã có 6 kiểu tóc ngắn tuyệt đẹp để chị em học hỏi.

Tóc bob uốn cụp

Tóc bob đuôi bằng, uốn cụp nhẹ ở đuôi là một kiểu tóc rất ngọt ngào, nữ tính. Nhờ phần đuôi được tạo kiểu cho ôm gọn gương mặt, kiểu tóc này mang đến cho chủ nhân vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch. Để tạo sự trẻ trung cho "mặt tiền", cô nàng Nayeon đã nhuộm nâu cho mái tóc. Ngoài ra việc rẽ ngôi lệch cũng giúp mái tóc trông dày dặn hơn, vẻ ngoài toát lên sự yêu kiều, hút mắt như tiểu thư.

Tóc bob thẳng tưng

Tóc bob thẳng tưng là một kiểu tóc rất hiện đại và "cool ngầu". Bên cạnh đó, với độ bóng mượt, ngay ngắn, tóc bob thẳng tưng còn đảm bảo cho chủ nhân vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu và càng hợp để các nàng công sở áp dụng. Khi để tóc bob thẳng, bạn không cần nhuộm màu cho mái tóc, cứ để tóc đen như Momo thì vẻ ngoài sẽ càng thêm sắc lạnh, cuốn hút.

Tóc bob đuôi vểnh

Kiểu tóc ngắn được tỉa đuổi, uốn đuôi hơi vểnh của Sana toát lên vẻ đài các, kiêu kỳ chuẩn tiểu thư nhà giàu. Kết hợp với thao tác rẽ ngôi lệch và tạo phồng cho phần chân tóc, kiểu tóc bob đuôi vểnh của Sana còn giúp gương mặt thêm phần thanh thoát, nhỏ gọn. Kiểu tóc này rất hợp với những nàng 30+, giúp tăng vẻ sang trọng, quý phái, hợp với những bộ trang phục thanh lịch và chuyên nghiệp. Bật mí nho nhỏ là nếu kết thân với kiểu tóc bob đuôi vểnh, bạn nên sắm thêm vài đôi khuyên tai "lồng lộn" một chút để gia tăng vẻ kiêu sa, chanh sả cho diện mạo nhé!

Tóc bob mái mưa, tỉa layer

Tóc bob mái mưa, tỉa layer là một kiểu tóc hợp với nhiều nàng. Phần mái mưa sẽ giúp che được nhiều nhược điểm gương mặt, như trán sân bay hay trán hói và còn có công dụng hack tuổi hiệu nghiệm. Phần tóc được tỉa layer sẽ tạo vẻ sống động và phóng khoáng cho mái tóc. Vừa khéo thì tóc ngắn tỉa layer cũng đang là mốt, bạn cứ yên tâm áp dụng để chứng minh khả năng bắt trend nhanh nhạy nhé!

Tóc bob dài

Nếu sợ xén tóc quá nhiều thì bạn có thể kết thân với tóc bob dài như Jihyo hay Nayeon. Kiểu tóc này nữ tính, ngọt ngào và chẳng kém phần thanh lịch. Thêm nữa, với độ dài lửng lơ đến xương quai xanh (hoặc ngắn hơn một chút), kiểu tóc này vẫn sẽ giúp chị em trở nên thật nổi bật giữa một rừng các chị em tóc dài ngoài kia.

Tóc pixie

Muốn chơi lớn hẳn thì bạn có thể cắt kiểu tóc pixie. Đây là kiểu tóc cực kỳ cool ngầu, cá tính nhưng cũng rất quyến rũ. Để tóc pixie, cô nàng Jungyeon và Chaeyoung của TWICE đã nhuộm những tông màu như là bạch kim, nâu khói hay nâu socola để tăng gấp bội phần "ăn chơi", ấn tượng.

Ảnh: Internet