Tình mới của Thành Nghị đáp trả khi bị chê không được yêu bằng Viên Băng Nghiên của "Lưu Ly mỹ nhân sát"

Sau khi Lưu Ly mỹ nhân sát kết thúc, Thành Nghị tiếp tục góp mặt trong dự án mới mang tên Trường An Nặc.

Ở dự án này, Thành Nghị đóng cặp cùng người đẹp Triệu Anh Tử. Dù có nhiều cố gắng nhưng Thành Nghị - Triệu Anh Tử vẫn không tạo được cảm giác hóa học như lúc Thành Nghị đóng cặp cùng Viên Băng Nghiên ở Lưu Ly mỹ nhân sát.

Vậy nên mới có chuyện, fan của cặp đôi Viên Băng Nghiên - Thành Nghị mới vào tài khoản mạng xã hội của Triệu Anh Tử để bình luận khiếm nhã. Có 1 người thẳng thắn viết rằng Triệu Anh Tử chẳng bao giờ được Thành Nghị yêu như Viên Băng Nghiên đâu. Lập tức, Triệu Anh Tử đáp rằng: "Biết rồi".

Triệu Anh Tử là bạn diễn mới của Thành Nghị trong "Trường An Nặc".

Ngay sau đó, khán giả rộn ràng chia sẻ đoạn đối thoại trên và mắng fan của Viên Băng Nghiên - Thành Nghị là ngu ngốc. Khi kết thúc 1 bộ phim, khán giả không nên cứ bắt ép diễn viên phải yêu luôn bạn diễn, hơn nữa, diễn viên còn góp mặt trong nhiều dự án khác, đừng vì "chấp niệm" của bản thân mà làm tổn thương các diễn viên.

Bên cạnh đó, cũng có người mắng Triệu Anh Tử là cố tình đáp trả để gây sóng gió. Không ít người chê cười Triệu Anh Tử hám fame, vì kém nổi tiếng nên mới dùng đến chiêu trò này.

Thành Nghị ở "Trường An Nặc".

Trường An Nặc thuộc thể loại tâm lý cổ trang, được đạo diễn Doãn Thao chỉ đạo sản xuất dựa trên kịch bản của biên kịch Lưu Phương và Lý Huệ Mẫn. Bộ phim là câu chuyện tình yêu bi thương song hành với âm mưu tranh giành quyền lực trong gia đình Đế Vương, được kể bởi ba nhân vật chính: Quận chúa Hạ Lan Minh Ngọc (do Triệu Anh Tử đóng), Cửu Điện hạ Tiêu Thừa Húc (do Thành Nghị thủ vai) và Tam Điện hạ Tiêu Thừa Duệ (do Hàn Đống thể hiện).

Cửu Điện hạ Tiêu Thừa Húc gắn bó thân tình với vị ca ca Tam Điện hạ Tiêu Thừa Duệ. Hai người cùng trưởng thành bên nhau. Thời trai tráng, hai huynh đệ nhiều lần vào sinh ra tử trên chiến trường. Nhưng tình huynh đệ chốn cung cấm rực sắc vàng son không bao giờ thiếu những cơn sóng ngầm âm ỉ.

Thành Nghị và Viên Băng Nghiên.

Khi vua cha lâm bệnh qua đời, Thừa Duệ nổi lòng tham, bức chết mẫu phi của Thừa Húc, che giấu di thư, tự mình đăng quang ngôi vua. Đột ngột mất đi những người thân yêu, Cửu Điện hạ đau xót, không màng đến vương vị, xung phong ra chiến trường để rời xa chốn hoàng cung, tự chữa lành vết thương lòng.