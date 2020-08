Tình hình chấm thi tốt nghiệp tại các tỉnh thành: Một tỉnh đã chấm xong, TP.HCM gần hoàn thành, nhiều bài điểm 9

Sau hơn 1 tuần kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 1, các địa phương đã nhanh chóng tiến hành công tác chấm thi với tinh thần nghiêm túc, công bằng. Nhiều biện pháp chống gian lận, đảm bảo an toàn được các Sở GD&ĐT thực hiện trong khâu quan trọng này. Đến nay, các tỉnh thành đang duy trì tiến độ và dự kiến trong tuần này, nhiều nơi sẽ hoàn tất việc chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ.

TP.HCM

TP.HCM có hơn 74.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Công tác chấm thi đã được tiến hành trong những ngày qua. Năm nay, TP. HCM sẽ chấm bài trắc nghiệm trên phần mềm do Bộ GD&ĐT cung cấp. Đối với môn tự luận, thành phố sẽ chấm 1 bài thi ở 2 tổ khác nhau để đảm bảo bài thi không quay lại người đã chấm lần 1. Những bài thi đặc biệt như 0, 1, 5, 9, 10 điểm sẽ được xét chấm kiểm tra.

Sau khi hoàn thành chấm thi, Sở GD&ĐT sẽ sao chép dữ liệu qua đĩa có niêm phong, gửi về bộ 1 đĩa, và gửi về Chủ tịch Hội đồng thi 1 đĩa để chống gian lận. Theo tiến độ, dự kiến ngày 19/8, TP.HCM sẽ chấm xong bài thi và gửi dữ liệu về Bộ.

Hà Nội

Năm nay có hơn 79.000 sĩ tử tham gia kỳ thi, 4 trường hợp là F2 với các ca dương tính Covid-19 sẽ dự thi vào đợt sau. Để thực hiện công tác chấm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội phải điều động 516 cán bộ, giáo viên, chia thành 24 tổ chấm ở 24 phòng. Lực lượng này đều đã được học tập quy chế và hướng dẫn chấm thi trước đó.

Hà Nội cũng đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, an toàn, bảo mật cho khu vực chấm thi, có camera giám sát 24/24 tại các địa điểm quy định. Khu vực chấm bài cũng được trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, nhiệt kế điện tử,... phục vụ cán bộ chấm thi để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Dự kiến Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chấm thi trong ngày 24/8.

Phú Thọ

Ngày 12/8, Phú Thọ đã tổ chức khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT 2020. Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu Ban chấm thi tự luận thực hiện nghiêm quy trình chấm, giao bài, thu bài, nhập điểm, đối sánh chấm lần 1, lần 2; tổ chức trao đổi, thảo luận nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm; tổ chức chấm chung, chú ý thường xuyên rút kinh nghiệm. Theo đó, tỉnh này dự kiến sẽ công bố kết quả vào 22/8.

Hải Phòng

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã tiến hành công tác chấm thi từ 11/8. Trong quá trình chấm thi, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ tập trung để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc và có sự giám sát của PA03 Công an TP. Hải Phòng. Sở sẽ cố gắng hoàn thành và công bố điểm cho thí sinh vào 27/8.

Sơn La

Theo kế hoạch, ngay trong chiều 10/8, các điểm thi nộp bài thi các môn chuyển về Ban Thư ký Hội đồng thi THPT của tỉnh, ngày 11/8 bắt đầu chấm thi. Dự kiến, ngày 22/8 hoàn thành công tác chấm thi và ngày 27/8 tiến hành công bố điểm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khánh Hòa

Chiều 10/8, sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an toàn trong công tác giám sát, bảo vệ bài thi và chấm thi. Sở đã lắp đặt 13 camera an ninh giám sát, ghi hình 24 giờ/ngày các hoạt động tại các phòng chứa bài thi và phòng chấm thi. Tỉnh này dự kiến ngày 27/8 sẽ công bố kết quả thi, trước ngày 30/8 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp.

Hưng Yên

Hưng Yên huy động 226 cán bộ, giáo viên tham gia vào khâu chấm thi. Công việc này bắt đầu từ 8 giờ ngày 13/8, dự kiến kết thúc vào ngày 20/8, sau đó 27/8 tỉnh sẽ công bố kết quả.



Điện Biên

Sau sự cố ký nhầm của giám thị, sáng 11/8, 117 thí sinh phải dự thi lại môn Địa lý, do đó khâu ráp phách diễn ra trễ hơn. Tỉnh Điện Biên bắt đầu chấm thi từ 14/8 và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

địa phương có một số học sinh phải thi lại do sự cố của giám thị cũng triển khai làm phách từ ngày 11/8. Từ ngày 14/8, tỉnh này bắt đầu chấm thi và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Bắc Giang

Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, sáng ngày 11/8, các cán bộ được phân công chấm thi bắt đầu nhiệm vụ chấm trắc nghiệm và tự luận. Dự kiến, với tiến độ đang thực hiện, tỉnh này có thể hoàn thành công tác này trong vòng 1-2 ngày tới.

Thừa Thiên-Huế

Qua 3 ngày chấm thi môn Ngữ văn, các giám khảo đã chấm được 1 bài có điểm số rất cao là 9,75, được sự đồng thuận của hội đồng. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất có ở kỳ thi tốt nghiệp. Môn Ngữ văn được chấm theo quy trình 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt đảm bảo nguyên tắc khách quan và công bằng.

Về phía môn trắc nghiệm, tỉnh này đã quét xong dữ liệu các bài thi và gửi về Bộ GD&ĐT. Bộ phận trắc nghiệm đang chờ file đáp án từ bộ để tiến hành chấm. Dự kiến ngày 22/8, công tác chấm thi của tỉnh hoàn thành.

Hà Nam

Sau hơn 1 tuần triển khai công tác chấm thi, tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và trong chiều nay đã tiến hành gửi dữ liệu về cho Bộ GD&ĐT. Theo đó, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nam cho biết kết quả bài thi Ngữ văn của thí sinh khá tốt, chủ yếu tập trung ở mức điểm 7 đến 7,5.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 8428 bài thi môn Văn, có 2 bài bị điểm liệt (dưới 1 điểm) và 333 dưới trung bình. Như vậy, có đến 96,05% bài thi, tương ứng với 8095 thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Văn, trong đó số thí sinh đạt điểm 9 trở lên là 186 em, bài làm cao nhất là 9,5 điểm. Vì tỉnh có số lượng bài thi ít nên công tác chấm nhanh hơn các địa phương khác. Dự kiến, tỉnh này sẽ công bố điểm thi chung theo lịch của Bộ.

Bắc Ninh

Theo Vietnamnet, Bắc Ninh đã bắt đầu chấm thi môn Ngữ văn từ 12/8 với tổng số 14.483 bài làm và đã hoàn tất. Theo thống kê, toàn tỉnh có một số bài đạt điểm cao nhất 9.5, có 1-2 thí sinh đạt điểm liệt và không có thí sinh điểm 0.

Về môn trắc nghiệm, tỉnh Bắc Ninh đang soát lỗi trước khi chấm và sẽ hoàn tất công tác chấm thi trong khoảng 2-3 ngày nữa.