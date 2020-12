Tình cờ tìm thấy 3 vé máy bay trong túi áo chồng, tôi bật khóc nức nở khi nhìn rõ điểm đến

Lấy chồng xa quê là trùng trùng những nỗi niềm tâm sự. Và có lẽ chỉ những ai đã và đang ở xa quê mới hiểu thấu được điều đó. Ngày trước, tôi cứ mạnh miệng cho rằng do họ - những người làm dâu xa quê - không muốn về chứ nếu muốn thì chẳng ai ngăn được. Nhưng rồi oái oăm làm sao khi chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

Quê chồng cách quê tôi 700km nên nhiều lúc nhớ cha mẹ đến phát khóc cũng chỉ có thể khóc thầm. Tết đầu tiên, tôi lên kế hoạch về thăm nhà, ăn Tết quê ngoại thì lại phát hiện có bầu. Thế là kế hoạch bị bãi bỏ vì nhà chồng không cho tôi đi với lý do mới cấn thai không được đi xa. Tết năm thứ hai, con tôi chưa tròn một tuổi nên nhà nội lại càng không cho tôi đi. Hồi đó, tôi và chồng cãi nhau to đến mức tôi in đơn ly hôn, kí sẵn tên rồi vứt vào người chồng. Cũng may anh nhịn vợ, hiểu được tâm trạng của vợ nên dịu giọng xin lỗi.

2 cái Tết xa nhà, tôi thấm thía nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ anh em. Mỗi khi nhớ quá, tôi lại gọi điện nhưng rồi nhìn thấy mẹ khắc khổ, thấy cha già thêm là nước mắt lại rơi. Bố mẹ chồng tôi quá cưng chiều và thương cháu nên chưa tới Tết Nguyên Đán là đã bóng gió trước. Ông bà bảo vợ chồng tôi muốn đi đâu thì đi nhưng cháu phải để ở nhà với ông bà. Mà con tôi vẫn còn bú mẹ, để bé ở nhà đồng nghĩa với việc tôi cũng phải ở nhà, không được về quê. Vì thế mà tôi cười chẳng nổi.

Nhìn địa chỉ nơi đến, nước mắt tôi nhòe đi. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, khi giặt đồ của chồng, tôi lục lọi các túi áo túi quần vì sợ anh bỏ quên thứ gì đó trong ấy. Không ngờ tôi lại phát hiện ra 3 tờ vé máy bay trong túi áo khoác. Nhìn địa chỉ nơi đến, nước mắt tôi nhòe đi. Chồng tôi đã đặt mua vé máy bay cho cả gia đình trong 3 ngày nghỉ Tết Dương Lịch để về quê ngoại.

Tôi cầm vé máy bay đến hỏi anh. Anh cười bảo anh đặt vé từ lâu rồi, hôm qua ra đại lý lấy vé rồi để trong túi mà quên bẵng đi, cũng may là tôi phát hiện ra. Tôi nhắc lại câu nói của bố mẹ chồng, anh nói cứ để anh lo. Anh còn khẳng định sẽ không để tôi rơi vào tình thế khó xử và nếu Tết Nguyên Đán không về được thì Tết Dương Lịch về thăm nhà trước cũng tốt. Anh hiểu tôi nhớ quê, nhớ cha mẹ thế nào và sau này nếu có con gái, anh cũng sẽ ngóng trông con về thăm nhà.

Nghe chồng nói mà tôi sững sờ. Anh ôm lấy tôi, thì thầm bảo tôi đi thu dọn đồ đạc. Nhưng tôi vẫn lo lắng vì bố mẹ chồng rất khó tính. Hơn nữa con trai tôi đang sụt sịt và ho hắng thế này thì nguy cơ bị ông bà mắng là rất cao. Tôi có nên đứng ra xin xỏ cùng chồng mình không? Liệu có bị bố mẹ chồng giận không?

(phuongngocthuy891990...@gmail.com)