Tình cảm mà Kiều Minh Tuấn dành cho Ngọc Trinh

Giữa lúc mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, một đoạn clip cũ bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đoạn video được ghi lại vào thời điểm Ngọc Trinh khai trương một nhà hàng mới. Khi đó, nhiều nghệ sĩ thân thiết đã có mặt để chúc mừng người đẹp gốc Trà Vinh. Tuy nhiên, nhân vật khiến dân mạng chú ý nhất lại là Kiều Minh Tuấn.

Trong clip, nam diễn viên xuất hiện với trang phục đơn giản gồm áo thun đen và nón lưỡi trai. Không quá nổi bật giữa đám đông, Kiều Minh Tuấn lặng lẽ ôm theo bó hoa tươi bước vào địa điểm tổ chức để chúc mừng Ngọc Trinh trong ngày đặc biệt.

Kiều Minh Tuấn ôm hoa đến chúc mừng Ngọc Trinh (Clip- Hóng Showbiz Việt)

Kiều Minh Tuấn ôm hoa đến chúc mừng Ngọc Trinh (Clip: Hóng Showbiz Việt)

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn giải trí. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi phát hiện Kiều Minh Tuấn vẫn luôn âm thầm đồng hành cùng Ngọc Trinh trong những cột mốc quan trọng của cô.

Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên vốn là người kín tiếng, hiếm khi thể hiện tình cảm hay các mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. Chính vì vậy, việc anh dành thời gian xuất hiện trong ngày khai trương của Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý hơn bình thường.

Kiều Minh Tuấn sắp xếp lịch trình để ủng hộ Ngọc Trinh trong dịp quan trọng

Cơ duyên giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bắt đầu khi cả hai cùng tham gia bộ phim Chị Mẹ Học Yêu 2 . Tiếp đến, năm 2022, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng đóng cặp trong bộ phim Duyên Ma . Thời điểm đó, sự kết hợp giữa một diễn viên thực lực và một người đẹp lấn sân điện ảnh từng gây nhiều tranh luận trước khi phim ra mắt.

Trong quá trình quảng bá dự án, Ngọc Trinh nhiều lần công khai dành sự trân trọng cho bạn diễn. Cô cho biết Kiều Minh Tuấn là người đã hỗ trợ, hướng dẫn và giúp cô có thêm kinh nghiệm diễn xuất trên phim trường. Ngọc Trinh dành nhiều lời khen cho Kiều Minh Tuấn: "Cả hai làm việc rất ăn ý. Trinh và anh Tuấn không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật. Anh Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt bạn diễn tốt nên đóng cùng anh ấy rất dễ chịu".

Người đẹp từng thẳng thắn nhận xét: "Anh Tuấn là người tôi cảm thấy diễn đỉnh nhất showbiz. Mình mà có vai đỉnh như ảnh chắc mình mất ngủ mấy ngày". Ngược lại, nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi Ngọc Trinh khi nhận xét cô thông minh, tiếp thu nhanh và nghiêm túc với công việc.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng kết hợp trong phim Duyên Ma

Sau lần hợp tác trong dự án điện ảnh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện để ủng hộ những cột mốc quan trọng của đối phương, từ hoạt động nghệ thuật đến các dự án kinh doanh cá nhân.

Nhiều khán giả nhận ra rằng mỗi khi Ngọc Trinh có sự kiện đáng nhớ, Kiều Minh Tuấn gần như đều cố gắng sắp xếp thời gian để góp mặt. Đơn cử như thời điểm Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Chị Dâu , Kiều Minh Tuấn cũng có mặt tại buổi ra mắt để cổ vũ tinh thần người đồng nghiệp thân thiết. Trong những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện, nam diễn viên chủ động dành cho Ngọc Trinh cái ôm thân tình và những lời động viên trước khi bộ phim chính thức đến với khán giả.

Tại các sự kiện công khai, cả hai luôn giữ cách tương tác tự nhiên và thoải mái. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, những cái ôm hay cử chỉ quan tâm dành cho nhau khiến nhiều người cảm nhận được sự gắn bó được xây dựng qua thời gian. Dù hiếm khi lên tiếng về mối quan hệ này, nhưng việc liên tục xuất hiện trong các dịp đặc biệt của đối phương cho thấy Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh vẫn giữ sự quý mến, trân trọng sau nhiều năm đồng hành.

Khoảnh khắc ôm nhau thân thiết của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn cùng cái ôm trìu mến với Ngọc Trinh