Tình bạn ngang trái của Ivanka Trump với tiểu thư nhà Hillary Clinton: Từ thân thiết đến "cạch mặt" suốt 4 năm vì cha mẹ đối đầu tranh chức Tổng thống

Tình bạn thân thiết

Ivanka Trump, con gái cả của Tổng thống Mỹ đang trở thành ngôi sao sáng trên chính trường. Cô có vô số những người bạn thân nổi tiếng song "nữ thần Nhà Trắng" cũng từng rơi vào hoàn cảnh mất đi tình bạn thân thiết chỉ vì cha mẹ họ là đối thủ của nhau.

Vào năm 2016, khi ông Donald Trump và bà Hillary Clinton cạnh tranh nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng thì tình bạn thân thiết giữa hai cô con gái của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Ivanka và Chelsea trạc tuổi nhau, chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Họ là những người bạn thân thiết trong nhiều năm khi cha mẹ hai bên cũng là những người bạn.

Năm 2005, bà Clinton từng là khách mời trong lễ cưới của ông Trump với người vợ hiện tại, bà Melania. Ivanka Trump từng chia sẻ rằng Chelsea là một người bạn tốt và cả hai luôn tôn trọng lẫn nhau. Chelsea cũng dành những lời khen có cánh cho Ivanka: "Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ. Tôi rất biết ơn cô ấy vì đã làm bạn của tôi".

Ivanka Trump và Chelsea từng là những người bạn thân của nhau.

Ivanka và Chelsea có nhiều điểm chung, họ đều là những người phụ nữ thành đạt, đam mê với công việc và hết mình với gia đình. Chelsea Clinton từng làm việc tại các công ty tài chính, tư vấn danh tiếng như McKinsey & Company hay Avenue Capital. Năm 2011, Chelsea được đài NBC mời làm biên tập viên đặc biệt. Tuy nhiên từ năm 2014, Chelsea đã dừng mọi công việc để tập trung chăm lo cho gia đình và quỹ Clinton của cha mẹ mình.

Ivanka Trump cũng là một doanh nhân thành đạt, từng nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của tạp chí Maxim năm 2007. Cô còn sở hữu thương hiệu thời trang mang tên mình là Ivanka Trump Collection trước khi trở thành cố vấn cấp cao cho cha.

Cả hai nàng tiểu thư đều tài giỏi và có nhiều điểm chung với nhau.

Tình bạn ngang trái

Những tưởng tình bạn thân thiết ấy sẽ duy trì bền lâu nhưng cả Ivanka và Chelsea đều không ngờ rằng, cuối cùng họ cũng đường ai nấy đi, không nói chuyện với nhau hơn 4 năm trời. Vào năm 2016, Ivanka Trump từng nói rằng dù cha mẹ họ là đối thủ trên chính trường nhưng cô và Chelsea vẫn duy trì tình bạn.

"Chúng tôi đều rất ủng hộ cha mẹ của mình, lẽ đương nhiên là thế nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau", Ivanka nói.

Ivanka cũng từng khẳng định rằng: "Tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ có mục đích chính trị. Tôi hy vọng điều này sẽ không đổi trong tương lai".

Chelsea bên cạnh cha mẹ mình.

Và rất nhiều người quen biết họ đều cho rằng Ivanka và Chelsea đã nuôi dưỡng một mối quan hệ thực sự, một tình bạn chân thành và tôn trọng nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã không thể vượt qua rào cản khác biệt khi đứng ở 2 chiến tuyến khác nhau. Việc ông Trump đắc cử và sự thất bại của bà Hillary đã khiến tình bạn giữa 2 người phụ nữ tan vỡ.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Chelsea đã thẳng thắn chia sẻ về nguyên nhân vì sao tình bạn giữa cô với Ivanka chấm dứt. Trong chương trình "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Chelsea thừa nhận rằng, cô đã không nói chuyện với Ivanka kể từ năm 2016.

"Chúng tôi có liên lạc khi chiến dịch tranh cử ở giai đoạn đầu nhưng thật sự khó khăn cho tôi để duy trì mối quan hệ này. Cô ấy đã ủng hộ một ứng viên, dù đó là cha cô ấy, người có tư tưởng hoàn toàn trái ngược so với bản thân tôi. Dù tôi nghĩ Ivanka khác với cha cô ấy ở nhiều điểm song tôi không còn muốn làm bạn với một người như thế". Chelsea chia sẻ.

Ivanka đi cùng con đường với cha.

Có thể nói rằng, khi cả hai người phụ nữ lựa chọn con đường đi riêng khác nhau họ khó có thể duy trì một tình bạn thân thiết. Có lẽ nếu như cha mẹ họ không là đối thủ của nhau thì mọi chuyện sẽ khác.

Nguồn: Elle, Daily Mail