Trong kế hoạch chào mừng cột mốc 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TP.HCM đã công bố chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đầy nhân văn.

Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức tặng quà với mức 1.000.000 đồng/hộ dành cho các gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn.

Việc dành nguồn lực ngân sách để chăm lo trực tiếp cho những nhóm đối tượng yếu thế không chỉ là một tin vui lớn mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Khoản hỗ trợ này khẳng định triết lý phát triển "nghĩa tình" của Thành phố, đảm bảo rằng trong niềm vui chung của nửa thế kỷ phát triển, không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Đây là sự động viên kịp thời, giúp các gia đình có thêm điều kiện cải thiện đời sống, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn gặp nhiều trở ngại.

Các hoạt động thi đua và công trình trọng điểm

Bên cạnh công tác an sinh, TPHCM đồng loạt triển khai nhiều kế hoạch quy mô lớn khác:

5 nhóm thi đua trọng tâm: Tập trung vào tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; thực hiện các công trình an sinh, biển đảo và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát triển hạ tầng giáo dục: Thành phố đưa vào khai thác 70 dự án với 1.251 lớp học và khởi công mới 100 dự án giáo dục khác để bổ sung hơn 1.500 phòng học.

Khởi công các siêu dự án giao thông - kinh tế: Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và cao tốc kết nối sân bay Long Thành; Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng Cái Mép Hạ; Xây dựng cầu hoặc hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu; Thu hút đầu tư chiến lược cho Trung tâm tài chính quốc tế; Sự kiện văn hóa - khoa học: Tổ chức các buổi lễ dâng hoa, triển lãm thành tựu 50 năm và các hội thảo khoa học xoay quanh việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố.