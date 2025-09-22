Tin vui cho hội mê phim, ShopeeVIP miễn phí một tháng xem phim trên FPT Play Cine

Chỉ sau hai tháng ra mắt, gói ShopeeVIP nhận được sự quan tâm của đông đảo các tín đồ mua sắm trực tuyến bởi giờ đây chỉ với 29.000 đồng/tháng, người dùng đã có sẵn một kho voucher trọn gói từ ưu đãi các đơn mua hàng ngày, đặt đồ ăn đến thanh toán dịch vụ.

Bước sang tháng 9, ShopeeVIP tiếp tục "ghi điểm" khi tặng người dùng một tháng sử dụng miễn phí FPT Play Cine. Chỉ với vài thao tác đơn giản, hội viên ShopeeVIP có thể truy cập kho phim hấp dẫn trên FPT Play Cine. Chương trình diễn ra từ ngày 9/9/2025 đến hết ngày 30/10/2025.

ShopeeVIP tung đặc quyền mới: 1 tháng xem phim miễn phí cùng gói FPT Play Cine.

Người dùng chỉ cần truy cập vào trang ShopeeVIP, tại mục "Quyền lợi từ Đối tác", tìm FPT Play – Gói Cine và nhấn "Truy cập". Hệ thống sẽ điều hướng đến giao diện FPT Play, tại đây người dùng nhập số điện thoại và xác thực bằng OTP để đăng nhập hoặc thực hiện đăng ký tài khoản. Mã ưu đãi sẽ được hệ thống điền sẵn, bấm "Xác nhận" là kích hoạt thành công. Lúc này, bạn có thể bắt đầu tận hưởng 1 tháng xem phim miễn phí tại FPT Play Cine.

Nhanh tay kích hoạt để nhận 1 tháng xem phim trên FPT Play Cine hoàn toàn miễn phí khi tham gia ShopeeVIP.

Chương trình chỉ áp dụng cho hội viên đăng ký ShopeeVIP. Mỗi mã ưu đãi FPT Play Cine có thời hạn sử dụng trong vòng ba tháng kể từ ngày người dùng nhận mã, sau thời hạn này mã chưa được kích hoạt sẽ tự động hết hiệu lực. Với hội ShopeeVIP dùng hệ điều hành iOS, đừng quên cập nhật ứng dụng Shopee phiên bản mới nhất để không bỏ lỡ đặc quyền này nhé! Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây .

Song song với gói FPT Play Cine, ShopeeVIP vẫn duy trì nhiều ưu đãi, đặc quyền hấp dẫn cho người dùng. Nổi bật là ba tháng miễn phí sử dụng ChatGPT Plus, chương trình diễn ra từ ngày 8/8/2025 đến ngày 8/11/2025 với số lượng có hạn.

Không dừng lại ở đó, Kiehl’s, HAPAS, COLORKEY, Biti’s, Thiên Long, Casper, Samsung, Xiaomi, và hàng loạt thương hiệu nổi bật khác cũng tung ra vô vàn ưu đãi độc quyền cho hội viên ShopeeVIP. Đặc biệt, người dùng có thể sử dụng đồng thời voucher của thương hiệu và voucher ShopeeVIP ưu đãi trên đơn hàng để tối ưu chi phí.

ShopeeVIP hội tụ loạt deal độc quyền từ đa dạng các thương hiệu.

Ngoài ra, hội viên ShopeeVIP vẫn đều đặn nhận hơn 200 mã ưu đãi mỗi tháng. Kho voucher này bao gồm mã ưu đãi đơn hàng, mã miễn phí vận chuyển, mã miễn phí vận chuyển siêu tốc - 4 giờ, mã vận chuyển dành cho hàng cồng kềnh, voucher ShopeePay khi đặt vé máy bay, tàu xe, khách sạn, đặt dịch vụ khác và loạt voucher ShopeeFood giảm đến 50%.