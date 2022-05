Tin nóng thời tiết: Miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông kéo dài từ chiều nay

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng nhưng cường độ yếu, nền nhiệt dao động 28 - 31 độ. Tuy có nắng nóng, oi bức nhưng thời tiết vẫn khá dễ chịu khi trời nhiều mây, có gió. Tuy nhiên tình trạng này sẽ kết thúc trong ngày hôm nay khi dự báo, từ chiều nay (6/5), mưa dông có thể xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ ngày mai (7/5) mở rộng ra toàn miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (6/5), một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc có khả năng được hình thành. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió nên từ chiều tối và đêm 6/5, khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 7/5, mưa mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 9/5, riêng vùng núi Bắc bộ, mưa rào và dông kéo dài đến ngày 11/5. Thời tiết chủ đạo những ngày này ở miền Bắc là trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh miền Bắc bước vào đợt mưa dông kéo dài từ chiều nay (6/5)

Ngay sau đó, khoảng ngày 12-13/5, Bắc Bộ lại đón một đợt có mưa rào và rải rác có dông, từ 14/5 mưa giảm dần.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong các ngày 8/5 và từ ngày 13-14/5 cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ nay đến ngày 9/5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay (6/5) có nắng gián đoạn, có thể xuất hiện mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-30 độ C. Từ 7-9/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa gia tăng, trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Về tình hình thời tiết tháng 05, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, tháng 5 năm nay mát mẻ hơn so với trung bình nhiều năm. Trong khoảng 10 ngày tới chưa ghi nhận nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ.



Tuy nhiên, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung vào nửa cuối tháng, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Nhiệt độ trung bình tháng 5/2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5-1,00C, riêng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 1,0-1,50C.

