Sáng 19/2, ông Nguyễn Văn Cừ (bố em Nguyễn Quang Sang – người bị hành hung giữa đường phố ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi chụp CT tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh, kết quả ban đầu em Sang bị gãy xương chính mũi , tổn thương vùng miệng.

Hiện, gia đình đã chuyển Sang đến Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Ông Cừ cho hay, gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm người đánh con mình.

Em Sang bị chẩn đoán bị gãy xương chính mũi

Liên quan đến vụ việc, thầy Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh, cho biết, nhà trường đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên em Sang, là học sinh lớp 11 tại trường.

Trước đó, chiều 18/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo shipper bị người đàn ông hành hung trên đường Trần Phú, TP Vinh, gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy một người đàn ông liên tục đấm vào mặt một nam thanh niên mặc áo shipper điều khiển xe máy.

Hình ảnh nam sinh bị người đàn ông đánh tới tấp giữa đường phố TP Vinh chiều 18/2

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hành động của người đàn ông đã gây phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi bạo lực này và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý kịp thời.

Rất nhanh chóng, Công an phường Quang Trung phối hợp với Công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra. Người đánh em Sang được xác định là Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú TP Vinh). Nguyên nhân ban đầu được cho là do va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Hoàng đánh Sang như đoạn video clip.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Hoàng theo quy định của pháp luật.