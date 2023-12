Tin đồn ngoại tình của Hoàng tử William

Trong cuốn Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, Omid Scobie cho biết Christian Jones, cựu thư ký riêng của Hoàng tử William, nhiều lần cố gắng yêu cầu The Sun - cơ quan tin tức đầu tiên đăng tin về cáo buộc ngoại tình - ngừng đào sâu câu chuyện.

Tác giả đến từ Mỹ dẫn lời một cựu cận thần khẳng định Jones rất muốn ngăn chặn tin đồn, thậm chí coi đó như sứ mệnh phải hoàn thành. Điều đó khiến anh bị căng thẳng và cuối cùng phải hứa với phóng viên The Sun cung cấp tin tức sốt dẻo khác liên quan đến Hoàng gia Anh để đổi lấy việc bác bỏ tin đồn William phản bội Kate.

Cựu thư ký riêng Christian Jones bị tố dùng Harry và Meghan như vật hiến tế để cứu Hoàng tử William khỏi tin ngoại tình. Ảnh: Getty/Shutterstock.

Theo Scobie, tháng 6/2019, The Sun bất ngờ rút phóng viên khỏi cuộc săn lùng. Cựu cận thần nói với Scobie mọi thứ do một tay Jones sắp xếp. Scobie cáo buộc tờ báo Anh chuyển trọng tâm sang viết một loạt câu chuyện về Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Tin đồn Hoàng tử William ngoại tình với Rose Hanbury - một trong những người bạn thân nhất của Kate - lần đầu xuất hiện vào tháng 4/2019. Thời gian đó, người ta thấy Kate dường như đối xử lạnh lùng hơn với chồng.

Trong cuộc trò chuyện trên Entertainment Tonight vào ngày 30/11, Scobie nhấn mạnh không tin bất cứ điều gì đã thực sự xảy ra giữa William và Rose Hanbury. Tuy nhiên, anh hiểu lý do tại sao tin đồn lan truyền như cháy rừng.

“Thật không may, nếu cứ để mặc một tin đồn phát triển theo cách riêng, nó có thể chạy 20 vòng quanh thế giới trước khi bạn nghĩ xem giải quyết nó như thế nào. Họ chưa bao giờ giải quyết vấn đề đó, vì vậy những tin đồn đó sẽ không bao giờ biến mất ngay cả khi không có sự thật nào cho thấy chúng là sự thật”, nhà văn 42 tuổi giải thích.

Scobie nói thêm đã rất cẩn trọng khi đề cập đến cáo buộc William mập mờ với Hanbury khi Kate đang mang thai con thứ ba, cũng như nghi vấn Vương phi xứ Wales bất hòa với người bạn thân lâu năm, trong sách.

"Vì lý do pháp lý, có rất nhiều thứ mà người ta không thể đi sâu vào nhưng tôi nghĩ nó thực sự quan trọng, ngay cả khi tin đồn chỉ là tin đồn", anh chia sẻ, không quên nhấn mạnh không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tin đồn có thật.

Tuy nhiên, trái ngược với tuyên bố của Scobie, luật sư đại diện cho William đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc lừa dối ngay sau khi tin đồn lan truyền.

“Ngoài việc sai sự thật và gây thiệt hại nặng nề, việc công khai những suy đoán sai lệch về đời sống riêng tư của khách hàng chúng tôi còn cấu thành hành vi vi phạm quyền riêng tư theo Điều 8 của Công ước châu Âu về Nhân quyền”, các luật sư của công ty luật Harbottle & Lewis ở London nói với báo chí vào tháng 4/2019.

Một động thái dập tắt tin đồn bất hòa khác là Hanbury tham dự lễ đăng cơ của Vua Charles III vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, Nữ hầu tước Cholmondeley - kết hôn với David Cholmondeley, Hầu tước thứ 7 của gia tộc Cholmondeley - không chụp ảnh cùng William hoặc Middleton tại buổi lễ lịch sử.

Gia đình Hanbury có mối quan hệ lâu đời với Hoàng gia Anh. Bà nội Hanbury, Lady Rose Lambert, là phù dâu trong đám cưới Nữ hoàng Elizabeth II với Hoàng tử Philip năm 1947. Trong quá khứ, Hanbury từng được nhìn thấy giao lưu với Thân vương và Vương phi xứ Wales.

Nữ hầu tước Cholmondeley Rose Hanbury tại lễ đăng cơ của Vua Charles. Ảnh: WireImage.