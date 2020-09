Tin chính thức: "Nữ diễn viên hở bạo nhất Kbiz" Oh In Hye qua đời ở tuổi 36, tang lễ được diễn ra lặng lẽ

Trang Dispatch ngày 15/9 (giờ địa phương) đưa tin, nữ diễn viên Oh In Hye đã tự kết liễu đời mình vào sáng 14/9. Ngay khi được phát hiện bất tỉnh trong nhà, Oh In Hye đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và cũng có dấu hiệu hồi phục ý thức, tuy nhiên cuối cùng nữ diễn viên vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 36.

Tin tức được đăng tải trên Dispatch.

Một người quen của Oh In Hye tiết lộ với Dispatch rằng: "Tôi hy vọng cô ấy sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được”. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 16/9 một cách lặng lẽ và kín đáo tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Inha.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên “mỹ nhân Hàn mặc phản cảm tại LHP” Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập vào khoảng 5 giờ sáng 14/9 (giờ địa phương).

Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu và ngay lập tức đưa Oh In Hye tới bệnh viện.

Nguồn: Dispatch