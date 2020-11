Tìm thấy thi thể Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc cùng 2 người dân khác

Ngày 3/11, tin từ Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp trên địa bàn xã Phước Lộc.

Trong đó, 2 thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc. 1 thi thể còn lại nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4. Thi thể này chính anh Hồ Văn Đ., Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc.

Trực thăng được điều động tham gia cứu nạn và tiếp tế lương thực

Cũng theo nguồn tin từ Công an huyện Phước Sơn, lực lượng tìm kiếm gồm công an, quân đội, người dân bản địa am hiểu địa hình đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Như vậy, tính đến nay đã tìm thấy 9 thi thể trên tổng số 13 nạn nhân mất tích trong 2 vụ sạt lở cùng ở xã Phước Lộc.

Song song với tìm kiếm nạn nhân mất tích, các cơ cứu hộ cứu nạn triển khai tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các đoàn tìm kiếm và các vùng cô lập như xã Phước Lộc, Phước Thành, Phước Công...

Trước đó, trong ngày 28/10, 2 vụ sạt lở đã xảy ra ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn vùi lấp tổng cộng 13 người và nhiều người bị thương.

Trong đó, vụ 1 khiến Phó Bí thư Đoàn xã Hồ Văn Đ. và ông Hồ Văn Sợ - cán bộ xã Phước Lộc bị mất tích. Vụ 2 vùi lấp 11 người dân thôn 3 xã Phước Lộc.