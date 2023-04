Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 trong vụ đuối nước ở Nghệ An

Sáng 8/4, lãnh đạo UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 bị mất tích tại bãi biển Nghi Thiết.

Theo đó, khoảng 19h tối 7/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy là em H.T.T.T cũng là học sinh lớp 6B, trường THCS Nghi Quang (thuộc xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước xảy ra trước đó.

Hình ảnh lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh thứ 3

Như tin đã đưa, khoảng 15h ngày 5/4, do được nghỉ học nên 7 học sinh rủ nhau đi tắm tại bãi biển Nghi Thiết. Sau đó, 4 em lên bờ trước, 3 em còn lại tiếp tục tắm. Trong lúc tắm, do sóng to, các em bị nước cuốn trôi, mất tích.

Sau đó, thi thể 2 em T.H.T.U và em N.T.N.Q (đều là học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Nghi Quang) được công nhân thi công Cảng biển Quốc tế Nghi Thiết phát hiện tại bãi biển Núi Rồng, gần Cảng Nghi Thiết.