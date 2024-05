Tìm thấy thi thể nữ sinh 12 tuổi sau hai ngày ngã xuống nước mất tích

Lực lượng chức năng tổ chức người, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/5, tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một học sinh bị đuối nước trên sông Kỳ Cùng (thuộc thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên do nước to nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau hai ngày tìm kiếm đến sáng 14/5, các cán bộ, chiến sỹ và người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số cách vị trí bị đuối nước khoảng 300 m. Danh tính nạn nhân được xác định là nữ sinh H.L.L (sinh năm 2012), trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Trước đó, cháu H cùng một số bạn bè ra bờ sông Kỳ Cùng vui đùa, hóng mát, chụp ảnh và không may trượt chân rơi xuống dòng nước.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình để lo hậu sự.