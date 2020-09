Bé gái Nguyễn Thị Như Q., SN 2007, trú tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) rời khỏi nhà cách đây 10 ngày khiến gia đình đi tìm trong vô vọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương cũng xác nhận: sau khi thông tin nữ sinh này mất tích được thông báo trên phương tiện đại chúng, một người dân ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã nghe và đọc được thông tin này (cụ thể đài tiếng nói).

Vào ngày hôm qua (27/9), người dân nhìn khi thấy Nguyễn Thị Như Q. giống như trong ảnh, tại một quán điện tử ở địa bàn thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn cùng với một nam giới nên đã báo với cơ quan chức năng.

Sau đó, chính quyền đã giao Công an xã phối hợp với công an huyện Sông Mã (Sơn La) và Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xác minh đúng với thông tin đang chia sẻ.

Trước đó, sáng 24/9, trao đổi với PV anh Nguyễn Văn Tuyến (người thân của bé Q.) cho biết, rạng sáng hôm 17/9, hàng xóm có nhìn thấy Quỳnh được một nhóm bạn đón đi. Sau đó, gia đình không liên lạc được với Q., điện thoại của Quỳnh cũng tắt từ thời điểm này.

Theo chia sẻ, Q. đang học lớp 8 ở địa phương, lúc ra khỏi nhà không có mâu thuẫn, cãi vã gì với gia đình. Gia đình có 3 chị em gái, được bố mẹ chăm sóc và học hành đầy đủ. Không hiểu vì lý do gì Q. rời khỏi nhà mà không cho gia đình biết tin.