Giống như mọi thành viên khác của BLACKPINK, mỗi lần xuất hiện trước công chúng là thêm một lần Lisa gây bão MXH. Vừa qua, em út của nhóm nữ lừng danh đã trở thành tâm điểm tại sự kiện "Eden the Garden of Wonders" do thương hiệu Bulgari tổ chức. Tuy "sinh sau đẻ muộn" so với những tên tuổi khác như Anne Hathaway hay Priyanka Chopra, thế nhưng chiếc đầm vàng chói lóa của nhà mốt Pinkong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tôn vinh nhan sắc ngọt ngào, tươi trẻ của nữ Idol sinh năm 1997.

Là người đẹp nhỏ tuổi nhất trong dàn đại sứ của thương hiệu trang sức Bulgari, thế nhưng mãnh lực từ nữ Idol sinh năm 1997 chẳng hề thua kém so với các đàn chị.

Cô vén "tóc mái 200 tỷ", chọn diện bộ cánh vàng óng như tia nắng của Pinkong - một local brand tiếng tăm tại Hàn vốn từng đẩy Jennie, Rosé, Taeyeon... vào cảnh "đụng hàng" liên xoành xoạch. Trang phục không chỉ phù hợp dáng vóc "mình hạc xương mai" của người mặc mà còn nổi bật hoàn hảo chiếc vòng cổ emerald sang trọng.

Diện mạo lần này của cô nàng được khen là trưởng thành nhưng vẫn ngọt ngào, tươi trẻ. Khi đọ sắc cùng Anne Hathaway (diện Valentino) trong một khung hình, cả hai đều được tán tụng không ngớt.

Nếu Anne Hathaway là đỉnh cao của dung mạo cổ điển trường tồn cùng thời gian, Priyanka Chopra khêu gợi tột cùng thì thành viên BLACKPINK là biểu tượng của vẻ đẹp Gen Z.

Nói kỹ hơn về Pinkong và chiếc đầm "gây bão", thì đây vốn là local brand đang được yêu chuộng bậc nhất tại Đại Hàn Dân Quốc. Bộ cánh nằm trong BST Couture mùa Thu/Đông 2022. Tuy chỉ đơn giản với chiếc áo quây bandeau và chân váy dáng cột, thế nhưng giá của thiết kế này lên tới hơn chục ngàn USD.

Kỳ lạ ở chỗ, không rõ vô tình hay cố ý, chiếc váy của Pinkong có "chị em thất lạc" tại Việt Nam và cũng được nhiều Hoa hậu, ca sĩ, fashionista... chọn diện trong thời gian gần đây.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy vừa dự một sự kiện thời trang vài ngày trước với thiết kế nhiều tương đồng với bộ cánh Pingko. Có điều "người chị em thất lạc" này lại có màu hồng pastel dịu dàng chứ không chói chang như phiên bản Hàn Quốc.

Nó liên tục lọt vào mắt xanh của nàng rich kid xinh đẹp Chloe Nguyễn...

Fashionista Sun HT

... và ca sĩ Gigi Hương Giang. Được biết đây vốn là sản phẩm của Nosbyn Studio - một local brand có tiếng tại Việt Nam và luôn đi đầu trong phong cách tối giản.

Nếu đặt cặp "chị em thất lạc" này cạnh nhau, không khó để nhận ra rằng cả hai đều khai sinh từ ý tưởng kinh điển là áo quây bandeau kết hợp chân váy dáng cột, tinh giản hoàn toàn các chi tiết và ứng dụng những tông màu nữ tính, thanh lịch nhất. Riêng phần áo quây thì cả 2 "y xì đúc" nhau trong đường cắt.

Có điều chân váy của Pinkong giữ độ dài chạm sàn để gia tăng tối đa tinh thần sang trọng, trong khi sản phẩm của Nosbyn Studio lại được điều chỉnh để thoải mái và năng động hơn. Cả hai còn cùng ra mắt từ tháng 3 năm nay, nên thật khó để biết đây là "tư tưởng lớn gặp nhau" hay có ẩn tình gì chăng...

https://afamily.vn/tim-thay-chi-em-that-lac-tai-viet-nam-cua-chiec-dam-toa-nang-vua-cung-lisa-gay-bao-mxh-20220607104200928.chn