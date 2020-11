Tìm niềm vui trong căn bếp: Cách giải toả stress của phụ nữ hiện đại

Không còn là những người phụ nữ quanh năm suốt tháng chỉ biết "bốn góc nhà, ba góc bếp" như trước kia, những phụ nữ bản lĩnh ngày nay có thể tự tin cân bằng mọi thứ để thể hiện tài năng của mình. Ra ngoài xã hội, họ có cho mình một sự nghiệp riêng. Trở về với tổ ấm, những người phụ nữ hiện đại vẫn luôn dịu dàng, tinh tế, chăm chút từng bữa ăn cho những người thân yêu của mình. Sở dĩ được như vậy là nhờ họ đã biết cách tìm niềm vui cho bản thân bằng nơi căn bếp nhỏ.



Phụ nữ hiện đại giải tỏa stress bằng cách tìm niềm vui trong chính căn bếp nhỏ. (Nguồn: Vicostone – Mẫu Serra)

Tiết kiệm thời gian làm bếp nhờ đồ dùng hiện đại



Những công việc nhà bếp như dọn dẹp, nấu nướng thường chiếm một phần quỹ thời gian một ngày của chị em. Vậy nên, nhiều người đã tìm cho mình những "trợ thủ" đắc lực giúp họ giảm bớt thời gian làm bếp, từ đó có thêm thời gian hoàn thành những công việc khác. "Trợ thủ" đầu tiên mà chị em nghĩ đến chính là các đồ dùng nhà bếp hiện đại. Những loại máy móc này thường được tích hợp nhiều chức năng nên sẽ giúp chị em tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, lựa chọn một đồ dùng có chất lượng tốt và giá cả phù hợp với gia đình không hề đơn giản. Đó còn chưa kể đến việc chưa chắc căn bếp nhà bạn đã có đủ không gian cho các loại thiết bị ấy.

Công nghệ hiện đại sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm bếp cho chị em (Nguồn: Vicostone – Misterio)

Giải pháp thứ hai mà các chị em phụ nữ thông thái thường chia sẻ trong các hội nhóm về việc xử lý căn bếp "nhanh – gọn" để giữ vệ sinh và vẻ đẹp của khu bếp là lựa chọn vật liệu bề mặt chất lượng cao và có tính thẩm mỹ phù hợp với phong cách của gia đình và bản thân.

Bề mặt bàn, tường bếp khi đạt được các tiêu chuẩn chất lượng tốt sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc dọn dẹp, vệ sinh căn bếp. Trong đó loại vật liệu nhận được sự tin tưởng từ hội chị em thông thái là mặt đá thạch anh Vicostone.

Nhờ có khả năng chống thấm vượt trội do được sản xuất từ công nghệ Italia tiên tiến nhất thế giới hiện nay, các vết bẩn như vết trà, café, dầu mỡ,… đều có thể làm sạch trong 1 phút cùng một chiếc khăn ẩm, điều mà các loaị đá tự nhiên như marble hay granite khó xử lý, chị em đã có thể giữ cho mặt bàn, tường bếp nhà mình luôn bền đẹp như mới. Hơn thế nữa, việc đảm bảo an toàn sức khỏe của các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thức ăn trong khu bếp khiến mặt đá Vicostone trở thành lựa chọn hàng đầu. Đá Vicostone có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, an toàn với môi trường và sức khỏe người dùng, được chứng nhận bởi những tổ chức uy tín nhất của Mỹ và Châu Âu như NSF, Greenguard Gold,..

Đá bàn bếp Vicostone có khả năng chống ngấm vượt trội, ngăn ngừa vi khuẩn và dễ dàng vệ sinh (Nguồn Vicostone – Quasar Light)

Tái tạo năng lượng và sức sống nhờ nguồn cảm hứng thiên nhiên

Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian sử dụng bếp, những người phụ nữ hiện đại còn có thể biến không gian bếp thành nơi thư giãn, tái tạo năng lượng và truyền cảm hứng sáng tạo cho bản thân.

Căn bếp sạch, sáng sủa với màu sắc và thiết kế gần gũi với thiên nhiên sẽ tạo cảm giác thư thái, bừng sức sống (Nguồn: Vicostone – Mẫu Arabescato)

Thật vậy, những gian bếp hiện đại ngày nay đa phần đều hướng đến thiên nhiên, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho người sử dụng. Điều này thể hiện ở việc thiết kế gian bếp không gian mở, với một phần hướng ra sân vườn. Hay việc trồng vài cây hoa, cây gia vị trong bếp vừa tiện lợi làm xanh cho gian bếp. Một số chị em "cao tay" hơn khi lựa chọn vật liệu bếp không chỉ có chất liệu tốt mà còn mang nguồn cảm hứng thiên nhiên vô tận. Vẻ đẹp của đá Vicostone là sự kết tinh giữa sự sáng tạo vô hạn và cảm hứng từ thiên nhiên. Những sự vật, hiện tượng tưởng chừng vô tri, vô giác như những nhánh cây ngày đông, những cơn bão nhiệt đới, hay những dòng sông băng,.. đều được biến hóa và "thổi hồn" vào các tấm đá, mang hơi thở cuộc sống và những cảm xúc tươi mới cho người sử dụng. Từng đường vân "linh hồn" vô cùng tinh tế đó của mặt đá Vicostone "tôn" thêm cái sự "sáng choang" của căn bếp. Bắt đầu một ngày mới bằng cốc café hay tách trà trong căn bếp sạch đẹp tràn đầy sức sống, giúp tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng!



Lấy cảm hứng từ những nhành cây khẳng khiu trong trời tuyết trắng tinh khôi, mẫu Vicostone - Misterio khơi dậy tinh thần nghệ sĩ để chị em thể hiện phong cách của riêng mình (Nguồn: Vicostone)

Với mong muốn tôn vinh những giá trị thiêng liêng của gia đình, tạo ra diễn đàn để những người yêu bếp núc, những người " Sống hiện đại, đảm đang" chia sẻ các giải pháp sáng tạo trong việc thiết kế- bài trí căn bếp để công việc bếp núc trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc tận hưởng cuộc sống, thương hiệu đá thạch anh cao cấp VICOSTONE tổ chức cuộc thi ‘’Chuyện Bếp 7.0’’- nơi mỗi người yêu bếp chia sẻ câu chuyện về căn bếp, những bí kíp "nhỏ nhưng có võ" và hành trình làm chủ căn bếp của mình để giúp cuộc sống gia đình thảnh thơi, hạnh phúc.

Cuộc thi dành cho tất cả mọi người có niềm yêu thích, sáng tạo không gian sống, được tổ chức Online với thời gian 01 tháng từ ngày 06/11/2020 đến ngày 30/11/2020 với tổng giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Thông tin chi tiết xem tại: http://bep7-0.vicostone.com/