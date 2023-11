Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông chết người ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đang điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, khoảng 14h38 phút ngày 3/10/2023 tại đường Quốc lộ 3, thuộc địa phận Phố Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô con BKS: 34A-413.98 do anh Hoàng Văn An (chưa xác định được rõ thông tin lý lịch nhân thân) điều khiển xe lưu thông trên đường Quốc lộ 3 theo hướng từ Thái Nguyên đi thị trấn Sóc Sơn va chạm với xe đạp do bà Nguyễn Thị Hồng Yến (sinh năm 1959; địa chỉ: Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe trên đường Quốc lộ 3 lưu thông theo hướng từ Thái Nguyên đi thị trấn Sóc Sơn.

Ảnh minh họa

Hậu quả, bà Nguyễn Thị Hồng Yến bị thương đưa đi cấp cứu bệnh viện đa khoa Đông Anh Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông thông báo ai là người chứng kiến, người biết việc hoặc là người điều khiển xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (Số ĐT cơ quan: 02435843458 hoặc đồng chí Nguyễn Nhật Duy: 0919896996) để làm việc và cung cấp thông tin sự việc.