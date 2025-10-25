Tìm hiểu ứng dụng tìm người giữ trẻ Nounou

Ứng dụng chăm sóc bé theo giờ tại nhà Nounou ra đời như một giải pháp công nghệ mới, giúp phụ huynh dễ dàng kết nối với đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp, mang đến sự an tâm trong hành trình nuôi dạy con nhỏ. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ trông trẻ theo giờ, Nounou còn hướng đến việc đồng hành cùng gia đình Việt trong việc nuôi dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ.

Nounou - giải pháp công nghệ giúp phụ huynh tìm người giữ trẻ có chuyên môn

Khởi nguồn từ trăn trở của những người làm cha mẹ

Nounou ra đời không phải từ một ý tưởng công nghệ thuần túy, mà từ chính những trải nghiệm thật của người làm cha mẹ. Chị Yến Nhi – đồng sáng lập Nounou chia sẻ bản thân từng nhiều lần rơi vào cảnh "chạy đôn chạy đáo" tìm người giữ trẻ mỗi khi có công việc đột xuất. Thậm chí dù được bạn bè giới thiệu, chị vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Lúc này, câu hỏi lớn nhất đặt ra là: "Liệu có một giải pháp nào vừa nhanh chóng, linh hoạt, vừa bảo đảm minh bạch để phụ huynh gửi gắm con mình? Và quan trọng hơn, liệu có một đơn vị uy tín nào đứng ra bảo đảm chất lượng dịch vụ để phụ huynh có thể an tâm giao con cho một người bảo mẫu xa lạ?".

Cùng nỗi trăn trở như chị Yến Nhi, nhiều phụ huynh cho biết việc tìm được một người bảo mẫu thật sự uy tín, làm việc có trách nhiệm và có khả năng đồng hành lâu dài là cực kì khó, thậm chí tốn rất nhiều thời gian.

Mong muốn tháo gỡ gánh nặng cho các gia đình, đồng hành bền vững để cha mẹ an tâm làm việc và nghỉ ngơi, Nounou được xây dựng như một nền tảng công nghệ, giúp phụ huynh dễ dàng kết nối với bảo mẫu chuyên nghiệp – những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo bài bản và có hồ sơ minh bạch.

Khoa học – Tiện lợi: Nounou, giải pháp linh hoạt cho phụ huynh bận rộn

Một trong những "bài toán" nan giải nhất với các bậc phụ huynh chính là những tình huống phát sinh đột xuất – khi nhu cầu tìm bảo mẫu xuất hiện ngay lập tức. Chị Nhật Uyên là một trong số đó. Giữa buổi chiều, chị nhận được lịch hẹn công việc khẩn và chỉ còn chưa đầy một giờ để chuẩn bị. Trong tâm thế lo lắng vì không thể tìm được người trông bé kịp thời, chị quyết định thử đặt dịch vụ qua ứng dụng Nounou — và thật bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, một bảo mẫu đạt chuẩn đã được xác nhận và có mặt đúng giờ.

Nounou và những trăn trở của phụ huynh trong bối cảnh cuộc sống hiện đại

Thực tế cho thấy, chỉ trong năm đầu tiên vận hành, Nounou đã phục vụ hơn 5.000 lượt gia đình tại TP.HCM và Đà Nẵng, với tỷ lệ hài lòng đạt trên 95%. Sau hơn 03 tháng ra mắt, ứng dụng cũng đã ghi nhận hơn 5.000 lượt tải về, trong đó có đến 70% phụ huynh quay lại sử dụng dịch vụ nhiều lần. Những con số này ngoài việc phản ánh uy tín còn là minh chứng cho sự phù hợp của Nounou với nhu cầu thật sự của phụ huynh hiện đại.

Đồng hành cùng gia đình Việt

Định vị mình như một người bạn đồng hành cùng gia đình Việt, Nounou với tầm nhìn dài hạn là xây dựng một nền tảng công nghệ kết nối bảo mẫu tại Việt Nam uy tín với thế hệ bố mẹ trẻ hiện đại, nơi niềm tin của phụ huynh được đặt lên hàng đầu, và nghề giữ trẻ được công nhận xứng đáng như một công việc chuyên nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn phụ huynh có thể yên tâm rằng mỗi lần đặt dịch vụ trên Nounou đều là một lần gửi con vào môi trường chăm sóc yêu thương và trách nhiệm" - Chị Yến Nhi - Co-Founder Nounou chia sẻ

Nounou - kết nối phụ huynh và bảo mẫu chuyên nghiệp

Hành trình nuôi dạy con trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với sự xuất hiện của Nounou – ứng dụng tìm người chăm sóc bé, gánh nặng ấy dần trở thành một hành trình được sẻ chia.

Nounou đã và đang từng bước trở thành người bạn đồng hành cùng hàng nghìn gia đình Việt, mang đến sự an tâm cho cha mẹ, sự phát triển toàn diện cho trẻ, và mở ra một tương lai chuyên nghiệp hơn cho nghề bảo mẫu tại Việt Nam.

Hiện nay, ứng dụng Nounou đã chính thức có mặt trên cả App Store và Google Play, mang đến cho phụ huynh sự thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ. Với Nounou, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm và đặt lịch với đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp theo đúng nhu cầu của gia đình. Đặc biệt, trong giai đoạn ra mắt, Nounou cũng mang đến nhiều ưu đãi áp dụng đến hết quý IV/2025.