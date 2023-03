Tìm hiểu tác dụng của lưu huỳnh trong dòng suối khoáng nóng Mỹ An Onsen Resort

Lưu Huỳnh - tinh hoa từ thiên nhiên tại khoáng nóng Mỹ An



Nguồn khoáng nóng Mỹ An được phát hiện tại Huế trong cuộc khảo sát địa chất vào tháng 6/1979. Năm 2017, Hiệp hội dược phẩm tại Nhật Bản đã có thử nghiệm, phân tích đánh giá nước khoáng Mỹ An và đưa ra kết luận, sử dụng nước khoáng Mỹ An khi kết hợp với các liệu pháp thích hợp có thể chữa hoặc làm thuyên giảm một số bệnh như bệnh ngoài da, tim mạch, bệnh về khớp… nhờ nhiệt độ lý tưởng cùng hàm lượng lưu huỳnh cao.

Bể khoáng nóng với hàm lượng lưu huỳnh đạt mức an toàn lý tưởng trong việc trị liệu và chữa bệnh tại Kawara My An Onsen Resort

"Chính bởi nguồn lưu huỳnh đặc biệt mà khi bước chân vào khu vực ngâm tắm Onsen, mọi người đều thấy có mùi đặc biệt và không quen nhưng khi đã tắm 1 đến 2 lần thì sẽ lại nghiện như tôi. Chất lượng nguồn khoáng Mỹ An rất quý hiếm, đánh giá ngang với những nguồn khoáng hàng đầu trên thế giới"– chị Hoà An, du khách Hà Nội chia sẻ trải nghiệm ngâm tắm Onsen tại Kawara My An Onsen Resort.



Ông Đỗ Văn Chung – Đại diện chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort khẳng định: "Dòng khoáng nóng Mỹ An là món quà vô giá từ thiên nhiên, giàu khoáng chất và hàm lượng lưu huỳnh cao. Chúng tôi quyết tâm muốn phát triển nơi đây thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp và là niềm tự hào của du lịch Huế"

Ngay tại mạch khoáng nóng Mỹ An, tập đoàn BB Group đã kiến tạo và vận hành quần thể nghỉ dưỡng cao cấp Kawara My An Onsen Resort, đón đầu xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Không chỉ đem lại hành trình khám phá đầy thú vị, Kawara My An còn mang tới những nguồn sinh lực mới, giúp cơ thể của du khách được chiều chuộng và tìm lại sự cân bằng trong Thân - Tâm - Trí.

Trải nghiệm xu hướng Du lịch mới tại Kawara My An Onsen Resort

Kawara My An Onsen Resort là viên ngọc quý giữa xứ Huế mộng mơ giúp bạn được trải nghiệm xu hướng "Wellness travel" - du lịch chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần đang lên ngôi vào những năm gần đây.

Tại Kawara My An, du khách được hưởng tối đa những công dụng của hàm lượng khoáng vàng dành cho cơ thể nhờ công nghệ lọc nước tiên tiến kết hợp với quy trình thực hiện nghiêm ngặt.

Thêm vào đó, Kawara My An còn kế thừa văn hóa Onsen truyền thống Nhật Bản - phương pháp tắm khỏa thân để ngâm mình trong làn nước khoáng nóng, giúp gột rửa mọi áp lực cuộc sống và nuôi dưỡng tinh thần. Nhờ vậy, du khách không chỉ được hồi phục sức khoẻ về thể chất mà còn được nâng niu tâm hồn.

Bể ngâm tắm Onsen ngoài trời với sắc xanh ngọc bích đặc trưng của hoạt chất lưu huỳnh

Tới đây, bạn không nên bỏ lỡ bể ngâm Onsen ngoài trời với dòng nước ấm tự nhiên được dẫn trực tiếp từ nguồn, chuyển động xung quanh khiến cơ thể như được ôm ấp, vỗ về bởi mẹ thiên nhiên. Còn với những ai muốn tận hưởng một không gian tĩnh lặng hơn để tìm về bản thể an yên trong tâm hồn, bể ngâm Onsen trong nhà và riêng tư chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.



Ngoài cung cấp các dịch vụ chất lượng, Kawara My An Onsen Resort còn là chốn giao thoa đậm nét giữa những mảng màu pháp lam Huế và kiến trúc sân vườn thiền định Nhật Bản. Bước chân vào khu nghỉ dưỡng, bạn như được lạc giữa khung cảnh tuyệt đẹp với những góc chụp ảnh mang đậm phong vị Nhật.

Kawara My An Onsen Resort được định hướng xây dựng khác biệt và đẳng cấp nhưng không kém phần chân thành, luôn phục vụ theo tinh thần Nhật Bản - văn hóa phục vụ Omotenashi "từ trái tim đến trái tim" để mỗi du khách đều được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng lành mạnh, ngập tràn hạnh phúc và yêu thương.