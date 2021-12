Tìm hiểu quan niệm ngày xuân ăn mứt cho năm mới may mắn, tốt lành

Mứt được đưa lên bàn thờ để dâng lên tổ tiên, mứt được bày trên bàn tiếp khách để khách tới nhà và gia chủ cùng nhâm nhi miếng mứt thảo thơm trong lúc trò chuyện.

Mứt tết là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Việt, không chỉ là những món ăn chơi mà còn là một món quà tượng trưng cho tinh túy trời đất được gửi gắm từ những nguyên liệu vốn dĩ quen thuộc nhưng được chế biến một cách cầu kỳ để có những hương vị thơm ngon hấp dẫn vị giác người ăn, và mang ý nghĩa tốt lành cho một năm mới với mọi điều viên mãn và may mắn. Đồng thời, khay mứt Tết còn là mối kết tâm giao giữa chủ nhà với khách, là cách để dẫn dắt câu chuyện và chia sẻ những ngọt bùi đầu năm.

Hình ảnh hộp mứt đã gắn liền với người Việt trong suốt nhiều dịp tết Nguyên đán

Là một nhà sản xuất mứt tết hàng đầu Việt Nam, đồng thời là thương hiệu đã đồng hành cùng người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán trên chặng đường hơn hai mươi năm, Hữu Nghị Food hiểu rõ và luôn trân trọng những giá trị tinh thần của hộp mứt tết trong văn hóa người Việt.

Tết nguyên đán năm nay, bên cạnh hộp mứt tết truyền thống với hình ảnh ba ông Phúc – Lộc - Thọ vốn dĩ quen thuộc, Hữu Nghị Food trân quý giới thiệu hộp Mứt tết đặc biệt với thành phần từ những hoa quả vốn dĩ quen thuộc trong đời sống hàng ngày như Bưởi, Xoài, Dứa, Thanh Long, Cà chua, được chế biến thành các món mứt thơm ngon hấp dẫn.

Hình ảnh hộp Mứt tết đặc biệt Hữu Nghị (ở giữa) và hai hộp mứt tết truyền thống quen thuộc với người dân Việt Nam trong mỗi dịp tết Nguyên đán

- "Bưởi" trong hộp Mứt tết đặc biệt của Hữu Nghị Food năm nay là mứt vỏ bưởi. Mứt vỏ bưởi giòn sần sật có vị chua nhè nhẹ, ngọt mát cùng cảm giác the the, cay cay và có nhiều công dụng hữu ích như: Chống hôi miệng, chống đầy hơi, ợ chua, tiêu đờm, trị buồn nôn và bổ sung Vitamin C, tăng cường sức đề kháng, tốt cho mọi lứa tuổi.

- Xoài và dứa đều là những loại quả quen thuộc với hàm lượng vitamin C, chất xơ cao. Từng miếng mứt xoài, mứt dứa màu vàng ươm có vị chua ngọt nhẹ rất phù hợp cho ngày tết.

- Thanh long là một trong 7 loại trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam và đã quen thuộc với người dân khắp mọi miền cả nước. Thanh long đỏ vị ngọt thanh, chứa nhiều dinh dưỡng và màu đỏ tím độc đáo được sấy dẻo và góp mặt trong hộp Mứt tết đặc biệt Hữu Nghị.

- Loại quả thứ 5 là Cà chua bi. Cà chua bi được biết tới là loại quả chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể và còn giúp tăng thị lực, chống oxy hóa và lão hóa da. Mứt cà chua bi giữ nguyên vị cà chua gốc, thêm chút vị ngọt dịu, kết hợp với trạng thái dẻo dẻo đặc trưng của mứt sẽ đem tới cảm giác thú vị cho người sử dụng.

Mứt tết đặc biệt Hữu Nghị gồm những hoa quả quen thuộc trong đời sống hàng ngày như bưởi, xoài, dứa, thanh long, cà chua

Với công nghệ sấy dẻo hiện đại, từng miếng mứt trong hộp Mứt tết Đặc biệt Hữu Nghị vẫn giữ được hương vị chua ngọt tự nhiên của hoa quả, chứa các vitamin có lợi cho sức khỏe với hương vị thanh nhẹ sẽ góp phần làm cho câu chuyện đầu năm thêm phần gắn bó, hứa hẹn là một món quà ý nghĩa dịp tết này.

Quý khách hàng có thể tới các siêu thị, cửa hàng tạp hóa để mua các sản phẩm bánh mứt kẹo tết của Hữu Nghị Food hoặc mua trực tuyến qua các kênh thương mại điện tử uy tín như Shopee, Tiki, Sendo với nhiều ưu đãi hấp dẫn theo từng sàn.

Hình ảnh gian hàng của Hữu Nghị Food tại Tiki

Tết đến xuân về, cùng Hữu Nghị Food gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và gửi trao những mong ước tốt đẹp cho năm mới vạn sự như ý.

Tết có Hữu Nghị - trọn vị thân quen

Hữu Nghị Food có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, được thành lập năm 1997, hiện nay đang giữ vị thế nhà sản xuất bánh mứt kẹo hàng đầu Việt Nam.