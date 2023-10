Tìm hiểu phương pháp thanh độc da dầu ứng dụng Nguyệt kỳ từ thương hiệu Oway

Mối liên quan giữa Nguyệt kỳ và làm đẹp

Thiên nhiên không chỉ là những gì chúng ta có thể tìm thấy được trên mặt đất, mà còn ở phía trên chính chúng ta. Ngước mắt lên bầu trời, có một ngôi sao quyền năng và bí ẩn luôn luôn dõi theo cuộc sống của con người và thiên nhiên mang tên: Mặt trăng.

Theo Science Alert - Mặt trăng có ảnh hưởng đến việc trồng trọt và thu hoạch, mặt trăng quyết định sự lên xuống của thủy triều, thậm chí còn ảnh hưởng đến các chu kỳ sinh học tự nhiên của phái đẹp.

Một chu kỳ của Mặt Trăng xấp xỉ 29 ngày, có thể được chia thành 2 giai đoạn, mỗi hai tuần là 1 nguyệt kỳ (mùa trăng):

- Mùa trăng Thượng huyền (từ trăng non đến trăng tròn)

Người xưa tin rằng, trăng non đến trăng tròn được xem như thời điểm nhựa sống trên nhân gian căng tràn, vạn vật phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là khoảng thời gian hợp lý để bổ sung dưỡng chất cho tóc và da đầu bằng các thành phần dưỡng ẩm, củng cố chống lại oxy hoá.

- Mùa trăng Hạ huyền (từ trăng tròn đến trăng non)

Theo Nguyệt kỳ, từ trăng tròn đến lúc quay lại trăng non, tốc độ sinh trưởng, hấp thu dưỡng chất của sự sống sẽ chậm dần lại như quãng nghỉ, thích nghi để sẵn sàng quay trở lại chu kỳ trăng non. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các phương pháp làm dịu và thanh lọc cho da và tóc.

Ứng dụng Nguyệt kỳ - lịch mặt trăng, thương hiệu Oway sẽ dẫn dắt bạn cùng khám phá vẻ đẹp an lành tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Thanh độc da đầu - DETOX- với Thảo dược nguyên bản Herbs & Clay là một liệu pháp hỗ trợ loại bỏ độc tố gây hại, mang đến một cảm giác thanh sạch tự nhiên cho phái đẹp.

Dưới đây là loạt sản phẩm detox ứng dụng Nguyệt kỳ Oway đem đến cho chị em:

Bột thảo dược Oway Herbs & Clay peeling cleanser

Bột thảo dược thải độc cho da đầu, thanh độc tự nhiên và lấy sạch cặn bã với 100% thành phần tự nhiên như húng hương, cỏ đuôi ngựa hữu cơ, đất sét hồng Amazon và tinh chất bồ hòn.

Tinh dầu sinh học năng lượng Oway Strenghthen blend

Tinh dầu trị liệu với tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lực với mùi hương đem lại cảm giác khỏe khoắn, hưng phấn. 100% thành phần tự nhiên như tinh dầu bạc hà, hương tahor, cỏ xạ hương và tinh dầu chanh.

Tinh dầu sinh học năng lượng Oway Relaxing blend

Tinh dầu trị liệu thư giãn với mùi hương thải độc, tái tạo sự cân bằng sinh học với 100% thành phần tự nhiên: Chiết xuất cây thì là, xô thơm, oải hương và dầu tuyết tùng.

Tinh dầu sinh học năng lượng Oway Anti-oxidant

Tinh dầu trị liệu thư giãn, thơm nhẹ với tác dụng hỗ trợ chống oxy hoá. 100% thành phần tự nhiên: Chiết xuất cam đỏ, húng quế, chanh và cam Nam Mỹ.

Nước cất từ hoa cỏ Oway Flower fall

Nước cất thảo mộc hoa cỏ hỗ trợ tái tạo năng lượng, đem đến cảm giác thư thái. 100% thành phần tự nhiên: Chiết xuất oải hương, hoa hồng leo và ổi Trung Mỹ.

Lắng nghe cơ thể của bạn, và hòa điệu với vũ trụ dưới ánh trăng để cảm nhận nhựa thanh xuân hoan ca trong mình, tận hưởng phút thăng hoa của thời sung mãn hay khi cần thả mình thư giãn nghỉ ngơi. Mỗi một chu kỳ tự nhiên của cơ thể bạn đều, đề trải qua những khoảng cảm xúc này. Để Oway dẫn dắt bạn, cảm nhận và khám phá năng lượng của bản thân bằng liệu pháp Thanh độc da đầu (Detoxifying) với Thảo dược nguyên bản Herbs & Clay hòa quyện trong hương tinh dầu tinh khiết, bạn như được đắm mình trong thác hoa của nước cất Flower Fall.

Những thứ nguyên bản luôn thanh khiết vô hại và sự dịu dàng của thế gian sẽ che chở cho bạn, giúp bạn xua đi một ngày dài mệt mỏi. Và bạn có thể gối đầu lên ánh trăng thanh, ngủ yên cùng giấc mơ đẹp.

