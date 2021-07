Tìm hiểu hoạt chất Tranexamic Acid trong dòng sản phẩm Image Skincare và cách sử dụng

Vậy, có gì đặc biệt ở sản phẩm này? Cách dùng ra sao?

Tranexamic Acid Image giúp làm sáng da, phù hợp với da nám

Về thương hiệu Image Skincare

Image Skincare là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Hoa Kỳ với gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển. Tất cả các sản phẩm của thương hiệu này đều được FDA (Mỹ) cấp chứng nhận và đã có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ms. Janna Ronert - người sáng lập Image Skincare là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giải phẫu và thẩm mỹ. Người phụ nữ tài hoa và xinh đẹp này đã giúp hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn nhờ những sản phẩm chuẩn chất lượng có chiết xuất an toàn từ tự nhiên.

Image Skincare - thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hoa Kỳ

Đội ngũ chuyên gia da liễu tại Image Skincare đều được định hướng nghiên cứu và tạo ra các dòng sản phẩm chăm sóc da ưu việt từ các hoạt chất lành tính và thành phần thực vật thông minh.Hệ thống phòng thí nghiệm của Image Skincare đạt chuẩn FDA với trang thiết bị hiện đại bậc nhất .

Hoạt chất Tranexamic Acid của Image Skincare hoạt động như thế nào?

Không khiến phụ nữ phải thất vọng và đau đầu với các vết nám da cứng đầu, Image Skincare đã nghiên cứu, sáng tạo ra công thức làm sáng da, phù hợp với da nám có trong serum Image ILUMA Intense Facial Illuminator. Đây là sản phẩm được hoàn thiện từ các "hoạt chất vàng" bao gồm: Tranexamic Acid, Niacinamide (vitamin B3), AHA và Vitamin C.

Dưới tác động của ánh nắng mặt trời với các tia UV gây hại, tế bào sừng chịu ảnh hưởng và tiết ra plasminogen - đây là thành phần kích thích hoạt động của enzyme Tyrosinase, sản sinh hắc tố Melanocyte. Melanin làm da sẫm màu, các vết nám xuất hiện và khiến da không đều màu.

Cơ chế tác động của Tranexamic Acid lên da

Theo các nhà khoa học, Tranexamic Acid (TXA) có khả năng ức chế plasminogen, ngăn chặn việc chuyển đổi plasminogen thành plasmin thông qua việc tạo ra phức hợp đảo ngược với plasminogen. TXA còn giảm việc sản xuất Prostaglandin làm giảm hoạt động của men Tyrosine và giảm sự hình thành mạch máu bởi các yếu tố tăng trưởng bFGF. Nhờ đó, nám da mờ hẳn, da trắng sáng lên.

Theo nghiên cứu của nhà sản xuất, serum Image ILUMA Intense Facial Illuminator được thiết kế dựa trên cơ chế làm sáng da độc đáo và hiệu quả của Tranexamic Acid cùng với sự kết hợp tối ưu của Niacinamide ức chế sự vận chuyển của melanosome đến tế bào sừng ở thượng bì, chống viêm, chống oxy hóa và cải thiện sắc tố ra.

Vitamin C có trong tinh chất Image có tác dụng can thiệp vào quá trình sản xuất hắc sắc tố melanin. Vai trò của Vitamin C là tương tác với các ion đồng tại vị trí hoạt động của Tyrosine và làm giảm sản xuất dopaquinone.

Tinh chất Image làm sáng da

Kích hoạt cơ chế 3 tác động từ Tranexamic Acid, Niacinamide và Vitamin trong và sau quá trình tổng hợp melanin gây nám da sẽ giúp ức chế và kìm hãm sự luân chuyển của melanin.

Thêm vào đó, thương hiệu cho biết, serum Image ILUMA Intense Facial Illuminator chứa chiết xuất lá trà xanh, vỏ cây liễu, rễ cây hoàng cầm chống lại tia cực tím, kháng khuẩn, chống oxy hóa và bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời.

Các chuyên gia tại Image Skincare đã tích hợp tất cả những hoạt chất và dưỡng chất tuyệt vời nhất vào tinh chất serum Image. Sản phẩm này sẽ tác động lên da theo toàn diện, can thiệp vào toàn bộ quá trình trước, trong và sau tổng hợp melanin.

Cách sử dụng Tranexamic Acid Image đạt hiệu quả làm sáng da tối ưu

Sản phẩm Tranexamic Acid Image có mùi hương phong lữ dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái. Image Illuminator được chứng nhận là an toàn với cả người bị dị ứng Hydroquinone. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng da.

Chỉ cần dùng 3 - 5 giọt tinh chất Image, thoa lên da sau khi rửa mặt, massage nhẹ nhàng để các hoạt chất thẩm thấu vào sâu trong da mỗi tối là bạn có thể sở hữu làn da hết sạm đen và tươi sáng rạng ngời.

Khuyên dùng: Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên kết hợp rửa mặt với sữa rửa mặt Iluma, sử dụng kem chống nắng Image trước khi ra ngoài 15-30 phút và thoa lại sau 2 giờ hay sau khi rửa mặt, chảy mồ hôi và tránh các hoạt động can thiệp gây tổn thương da như nặn mụn, lột da.

Qua những nghiên cứu cụ thể, có thể đánh giá, Tranexamic Acid Image chính là giải pháp toàn diện cho làn da nám sạm, không đều màu. Với sự khẳng định từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, với xuất xứ từ một thương hiệu nổi tiếng Hoa Kỳ, với review từ hàng ngàn người đã tin dùng và cho kết quả tốt, bạn còn chần chừ gì mà không chọn ngay Tranexamic Acid Image để sở hữu làn da chuẩn đẹp châu Á bắt đầu từ hôm nay.